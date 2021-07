Device e User Experience: l’innovazione per migliorare efficienza e sicurezza | ZeroUno

Il 78% dei millennial* – sempre più numerosi tra le fila dei dipendenti aziendali – ritiene di essere più efficiente quando può lavorare con la propria tecnologia preferita. Il device management acquista dunque un’importanza centrale a supporto della produttività: in questo scenario, sicurezza, flessibilità, facilità d’uso e costi di manutenzione contenuti sono la priorità dei manager IT.

Per questi motivi, cresce il numero di aziende che scelgono lo switch to Mac/choose your own device con l’obiettivo di migliorare la user experience delle persone, a casa come in ufficio, e di attrarre nuovi talenti.

Due organizzazioni molto diverse racconteranno in diretta le loro scelte tecnologiche pensate per mettere le persone al centro:

Italgas illustrerà il proprio progetto, durato un anno, che ha coinvolto con successo 2000 utenti aziendali, tra cui anche figure senior , tradizionalmente più restie al cambiamento

Intervengono:

Mario Maschio, head of innovation manager del Gruppo Digital360

Enrico Solinas, Enterprise Country Manager Apple Italia

Marco Barra Caracciolo, CIO Italgas

Riccardo Donadon, Founder H-FARM

PierDamiano Airoldi, CEO – Magnetic Media Network S.p.A.

Modera:

Michele Ciceri, ZeroUno