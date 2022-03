La convergenza tra l’ambiente IT e OT è uno dei mantra dell’Industria 4.0: è infatti l’unione di questi due ambienti – che tradizionalmente venivano gestiti da tecnologie e competenze diverse – a rappresentare un fattore chiave per le aziende che vogliono raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale. Se da un lato la consapevolezza dei vantaggi di quest’unione si sta sempre più diffondendo tra le aziende, è altrettanto vero che l’unione di questi due ambienti rappresenta per tante aziende ancora una sfida

Per questo l’industria si muove sempre di più verso un approccio all’innovazione standardizzato e aperto, basato su standard comuni per creare sistemi indipendenti dall’hardware. È questa la sfida che si trovano davanti i fornitori di tecnologie è quella di creare soluzioni ” a prova di futuro”, in grado non solo di rispondere alle esigenze di oggi, ma di anticipare anche quelle di domani, permettendo una facile scalabilità e integrazione.

Ne abbiamo parlato nel corso della sessione “La sfida della convergenza tra IT e OT e le nuove frontiere dell’automazione” nell’ambito dell’Industry 4.0 360 Summit, l’evento digitale organizzato da Innovation Post, Industry4bisuness e ESG360 – tre testate del network Digital 360 – andato in onda in streaming il 10 marzo.

Intervengono

Lorenzo Zerbi, Product Segment Marketing Manager Controlli Elettrici, Bosch Rexroth

Cesare Bornaghi, CTO, Vision System

Graziano Galletti, CEO, EDF Europe