Consultech, si consolida la posizione di Digital360

Con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel mercato dell’advisory, Digital360 ha comunicato di aver siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del Gruppo Methodos.

Chi è Methodos e i termini dell’acquisizione

Nello specifico l’operazione prevede l’acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell’acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).

Methodos è una società storica con un marchio noto e un posizionamento di rilievo nella consulenza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende.

Nata nel 1979 a Milano, Methodos ha recentemente ampliato il proprio perimetro di business tramite le controllate Digital Attitude e Accompany, attive, rispettivamente, nel mercato delle piattaforme software a supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nel supporto alla trasformazione digitale.

L’offerta di Methodos comprende servizi a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, per migliorare, diffondere e condividere la cultura e il mindset del cambiamento aziendale in collaboratori e manager, in coerenza con le strategie organizzative. Il Gruppo vanta una organizzazione qualificata, con più di 60 risorse altamente specializzate, un team di professionisti con background eterogenei, da economia e ingegneria a scienze umane, design e architettura.

Il Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9.0 milioni di euro, con un EBITDA di oltre 1.5 milioni di euro (EBITDA margin del 17%). La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 aprile 2022 è pressoché in pareggio.

L’accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo degli attuali soci venditori nella gestione futura del Gruppo Methodos. Essi potranno infatti designare due dei cinque consiglieri di amministrazione in ciascuna società del gruppo Methodos, e sono stati sin da ora definiti gli incarichi a Filippo Muzi Falconi e Alessio Vaccarezza quali amministratori delegati di Methodos, a Giovanni Sgalambro e Filippo Muzi Falconi e quali amministratori delegati di Accompany e e Luca Argenton e Filippo Muzi Falconi quali amministratori delegati di Digital Attitude.

È stato pattuito un impegno di lock-up in capo ai venditori, della durata di 3 anni, sulle azioni eventualmente ricevute in pagamento del prezzo, e previsto un obbligo di non concorrenza sempre per un periodo di tre anni dal closing.

L’accordo prevede, infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (put e call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% del Gruppo Methodos, il cui prezzo sarà stabilito sulla base della media ponderata dell’EBITDA aggregato contabilizzato dalle società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.

L’operazione verrà finanziata con l’utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank.

Come si rafforza l’offerta Digital360 in ambito advisory

Grazie a tale operazione, il Gruppo milanese consolida la propria posizione, anche basata su piattaforme tecnologiche, a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, mercato in forte crescita per effetto anche dell’impulso dato dalla pandemia e dai piani di rilancio e rinnovamento dell’economia post emergenza (PNRR).

In particolare, dall’unione di Digital360 e Methodos nasce un polo di eccellenza in grado di supportare le aziende in tutto il percorso di trasformazione tecnologica, organizzativa, culturale e manageriale legato all’innovazione digitale e alla necessaria adozione di nuove tecnologie, modelli di business e modi di lavorare.

L’acquisizione di Methodos contribuirà anche ad accelerare il percorso di crescita dei servizi di consulenza più innovativi ad abbonamento, fortemente basati sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche proprietarie (Consultech).

Methodos, infatti, tramite Digital Attitude, ha lanciato da quattro anni “HI” (Habit-Inspiring Platform), una piattaforma Software-As-A-Service (SAAS) di Digital Coach intelligente che facilita e rende scalabile e misurabile l’adozione di nuovi strumenti e modelli di lavoro.

Tale offerta si affianca ad altre nel Consultech e ad abbonamento già introdotte sul mercato da Digital360 (attraverso la sua società controllata al 100%, Partners4Innovation) quali per esempio:

– Data Protection Officer As-A-Service (DPO AAS), Chief Information Security Officer As-A-Service (CISO AAS), Responsabile della conservazione As-A-Service, tutti servizi che consentono ai clienti di esternalizzare a Digital360 ruoli specialistici chiave nel loro processo di trasformazione digitale. Tali servizi prevedono un modello di ricavi ad abbonamento e possono essere erogati sulla base di una piattaforma software proprietaria (GRC360);

– 360DigitalSkill e FPADigitalSchool, due piattaforme dedicate rispettivamente alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, per la formazione e l’empowerment del capitale umano, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali e delle attitudini al cambiamento.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – dichiara Filippo Muzi Falconi, CEO di Methodos Group – che potenzia il nostro posizionamento e l’attrattività verso nuovi clienti italiani e internazionali. La possibilità di lavorare in sinergia con le società del Gruppo Digital360 , e di sviluppare assieme nuove offerte, rappresenta una grande occasione di crescita per il nostro gruppo.”

“Questa acquisizione – aggiunge Mariano Corso, cofondatore di Digital360 – va nella direzione di costruire il polo di riferimento italiano per l’innovazione nel campo delle risorse umane e dei modelli organizzativi, una sfida che è oggi indispensabile per interpretare la transizione verso un nuovo paradigma nella relazione tra persone e organizzazioni. Le competenze e l’esperienza di Methodos possono supportarci nel creare un polo leader nel mercato dell’Advisory a supporto delle organizzazioni in ottica di trasformazione digitale e connesso cambiamento organizzativo. L’acquisizione permette anche di accelerare lo sviluppo della nostra offerta Consultech, un pilastro della nostra visione trasformativa del mercato della consulenza.”