10 minacce alla sicurezza che i team IT devono presidiare

Le minacce informatiche evolvono rapidamente e raramente si presentano in modo isolato. Un attacco può iniziare con una campagna di phishing mirata, proseguire con la compromissione delle credenziali, sfruttare una vulnerabilità non corretta e concludersi con l’esfiltrazione dei dati o con un ransomware. La catena è spesso articolata e combina tecniche diverse.