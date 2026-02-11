SearchSecurity SearchDataCenter Internet4Things Big Data Intelligenza Artificiale VitaDaCIO Agile4Executive

10 minacce alla sicurezza che i team IT devono presidiare

Il cybercrime evolve e combina tecniche sofisticate: phishing avanzato, DDoS su larga scala, compromissione della supply chain o attacchi persistenti. Una panoramica delle 10 principali tipologie di minacce (da non confondere con evento o incidente)

Pubblicato il 11 feb 2026
Le minacce informatiche evolvono rapidamente e raramente si presentano in modo isolato. Un attacco può iniziare con una campagna di phishing mirata, proseguire con la compromissione delle credenziali, sfruttare una vulnerabilità non corretta e concludersi con l’esfiltrazione dei dati o con un ransomware. La catena è spesso articolata e combina tecniche diverse.

Gianluca Ferrari – Fonte TechTarget

