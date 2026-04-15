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Vibe coding, una guida per i CIO

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Dal codice scritto riga per riga al dialogo con l’AI, la programmazione generativa rende la creazione del software più accessibile, veloce e orientata al business, sollevando, però, nuove sfide legate a sicurezza e qualità dell’output. Le cose da sapere

Pubblicato il 15 apr 2026
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C’è stato un tempo in cui programmare significava scrivere codice riga dopo riga, come un artigiano che scolpisce ogni dettaglio con pazienza. Oggi quel paradigma sta cambiando rapidamente, in parallelo alla progressiva diffusione dell’AI generativa. Al suo posto si afferma, infatti, il vibe coding, un approccio che trasforma lo sviluppo software in un dialogo continuo tra essere umano e intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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