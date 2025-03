Agenti AI: nuovi orizzonti per lo sviluppo software

Il nuovo State of IT Report di SalesForce riporta che oltre il 90% degli sviluppatori è positivo riguardo all’impatto dell’Intelligenza Artificiale (AI) sul proprio lavoro. Inoltre, il 96% degli sviluppatori prevede un miglioramento nell’esperienza di sviluppo grazie all’AI.

Il report, che ha coinvolto oltre 2.000 sviluppatori software, sottolinea come più di quattro intervistati su cinque ritengano che gli agenti AI diventeranno strumenti essenziali quanto le tradizionali applicazioni software nello sviluppo di app.

Gli sviluppatori guardano agli agenti AI non solo come un mezzo per aumentare l’efficienza e la produttività, ma anche come un aiuto per avanzare nella loro carriera. Tuttavia, alcuni evidenziano la necessità di ulteriori risorse e formazione per creare e implementare efficacemente una forza lavoro digitale basata su agenti AI.

Agenti AI come opportunità

La ricerca sfata il mito secondo cui gli sviluppatori sarebbero scettici nei confronti dell’AI; al contrario, molti vedono nell’arrivo degli agenti AI un’opportunità per focalizzarsi meno su attività ripetitive come codifica e debug, e più su compiti strategici e di maggior valore. L’uso crescente di strumenti low-code/no-code facilita inoltre questo passaggio, rendendo lo sviluppo più accessibile e veloce, indipendentemente dal livello di competenze di codifica.

“Gli agenti AI stanno rivoluzionando il modo di lavorare degli sviluppatori, rendendo lo sviluppo del software più veloce ed efficiente”, commenta Alice Steinglass, EVP & GM di Salesforce. Questi strumenti digitali permettono di semplificare diverse fasi del processo di sviluppo, automatizzando compiti ripetitivi e consentendo agli sviluppatori di concentrare le proprie energie su problemi di valore più elevato e decisioni strategiche.

L’indagine rivela anche che gli sviluppatori vedono negli strumenti low code/no code un mezzo per democratizzare lo sviluppo AI. L’85% degli intervistati che attualmente utilizzano agenti AI si avvale di questi strumenti e il 77% è d’accordo sul loro potenziale democratizzante.

Le sfide da affrontare

Nonostante l’entusiasmo, ci sono sfide da affrontare. Molti sviluppatori richiedono aggiornamenti delle infrastrutture aziendali, migliori capacità di test e maggiori opportunità di formazione per supportare la transizione verso un lavoro basato su agenti AI.

Più di otto sviluppatori su dieci considerano la conoscenza dell’AI una competenza fondamentale per il futuro, ma molti non si sentono ancora completamente pronti per questo cambiamento.