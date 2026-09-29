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Microsoft presenta il nuovo Copilot: app su richiesta e un assistente sempre attivo

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Dalla schermata iniziale si potranno ottenere risposte rapide o affidare all’AI attività più complesse. Sarà possibile creare e modificare documenti Word, fogli Excel e presentazioni PowerPoint. Previsti anche nuovi collegamenti ai dati aziendali e strumenti per controllare la spesa legata all’AI

Pubblicato il 29 set 2026
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nuovo Microsoft Copilot
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Punti chiave

  • Introduzione di Copilot con schermata Home (Chat per risposte rapide, Cowork per incarichi complessi), Code per app/automazioni e Autopilot; integrazione con Word, Excel, PowerPoint.
  • La funzione Code trasforma richieste in app, dashboard o automazioni anche per non sviluppatori; si basa su GitHub Copilot e usa Copilot Managed Runtime per hosting nel tenant.
  • Il Autopilot agisce in background con identità e memoria; Microsoft IQ e Fabric IQ forniscono contesto dati; integrazione con Dynamics 365 e Power Platform; gestione costi con Agent 365 e Insights.
Riassunto generato con AI

Creare una dashboard descrivendola a parole, affidare un’attività articolata all’AI e lasciare che un assistente digitale la segua anche quando l’utente è assente. Sono le funzionalità attorno alle quali Microsoft ha costruito il nuovo Copilot. L’aggiornamento introduce Home, la schermata da cui accedere alle diverse modalità di lavoro; Code, per realizzare applicazioni e automazioni; e Autopilot, pensato per portare avanti incarichi continuativi nell’ambiente aziendale. Le novità saranno rese disponibili in modo progressivo.

Dalle risposte rapide ai documenti condivisi

In Home convivono Chat e Cowork. Il primo risponde a domande, aiuta a preparare bozze e svolge ricerche rapide. Al secondo si possono affidare incarichi più articolati, dalla richiesta iniziale alla consegna del risultato. Con i prossimi aggiornamenti, sarà Copilot a indirizzare automaticamente ogni richiesta verso la funzione più adatta.

Microsoft porta inoltre Word, Excel e PowerPoint all’interno dell’esperienza di Copilot. Documenti, fogli di calcolo e presentazioni possono essere creati o modificati mantenendo la formattazione e sincronizzando le modifiche con le applicazioni Office. I colleghi possono intervenire sullo stesso file e vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

Code permette di costruire soluzioni in linguaggio naturale

Con Code, la richiesta può diventare un’applicazione, una dashboard o un’automazione. La funzione si rivolge anche a chi non sviluppa software per professione ed è basata sulla stessa tecnologia alla base di GitHub Copilot. Il codice viene eseguito in ambienti isolati e le soluzioni possono essere ospitate nel tenant aziendale.

A gestirne l’esecuzione nell’ambiente Microsoft 365 è Copilot Managed Runtime, disponibile in anteprima pubblica. La piattaforma comprende hosting, identità, accesso ai dati e gestione del ciclo di vita delle applicazioni sotto il controllo dell’IT. Supporta anche le soluzioni create con Cowork e Copilot Studio ed è aperta agli sviluppatori professionisti e di terze parti.

Autopilot segue le attività nel tempo

Autopilot, precedentemente chiamato Scout, dispone di una propria identità, memoria, risorse di calcolo e spazio di lavoro nel tenant aziendale. L’utente può assegnargli un ruolo, un obiettivo e dei limiti operativi. Da quel momento, l’assistente può seguire conversazioni, riprendere incarichi avviati in precedenza e lavorare in background.

Le tre funzionalità utilizzano Microsoft IQ per accedere al contesto dell’organizzazione. Home e Code arriveranno nelle prossime settimane attraverso il programma Frontier; per Autopilot, l’estensione dell’anteprima privata è prevista entro la fine di settembre.

Più dati aziendali e strumenti per la spesa AI

Microsoft amplia le informazioni a disposizione del sistema. Fabric IQ porta il contesto dei dati aziendali in Chat e Cowork, dove è già disponibile, e sarà integrato in Code attraverso il programma Frontier. Nel corso di ottobre è prevista l’anteprima pubblica dell’integrazione con dati e flussi di lavoro di Dynamics 365 e Power Platform. Durante la preparazione di un documento, per esempio, si potranno utilizzare lo storico delle opportunità commerciali e i ticket di assistenza senza passare da un’applicazione all’altra.

Un nuovo registro centralizzato permetterà all’IT di approvare e gestire plugin Microsoft, dei partner o sviluppati dall’azienda. La disponibilità generale è prevista entro la fine di settembre. Sul fronte economico, Microsoft introduce funzioni per monitorare e gestire la spesa AI in Agent 365, Insights e Copilot.

Tra le novità annunciate per i prossimi mesi figura Today, che raccoglierà posta, calendario, conversazioni Teams, riunioni e attività per mostrare le questioni da seguire e proporre azioni. Entrerà in anteprima privata a ottobre. La funzione @Copilot in Teams, prevista in anteprima privata entro la fine di settembre, consentirà di richiamare l’assistente nelle chat e nei canali, usando il contesto condiviso dal gruppo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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