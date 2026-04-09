La resilienza unificata si sta affermando come uno dei cardini su cui costruire strategie efficaci di sicurezza informatica. In un contesto in cui i dati si muovono tra cloud e infrastrutture on-premise come correnti in un sistema sempre più interconnesso, la capacità di proteggerli e recuperarli rapidamente diventa cruciale. È in questo scenario operativo che NetApp e Commvault annunciano una nuova alleanza strategica, con l’obiettivo di offrire una soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali.
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NetApp e Commvault puntano sulla resilienza unificata per rafforzare la cybersecurity
Le due aziende annunciano un’alleanza strategica per offrire una soluzione integrata di protezione dati e ripristino rapido. Al centro, una nuova visione di continuità operativa e sicurezza IT evoluta per affrontare ransomware e ambienti ibridi sempre più complessi
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