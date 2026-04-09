NetApp e Commvault puntano sulla resilienza unificata per rafforzare la cybersecurity

La resilienza unificata si sta affermando come uno dei cardini su cui costruire strategie efficaci di sicurezza informatica. In un contesto in cui i dati si muovono tra cloud e infrastrutture on-premise come correnti in un sistema sempre più interconnesso, la capacità di proteggerli e recuperarli rapidamente diventa cruciale. È in questo scenario operativo che NetApp e Commvault annunciano una nuova alleanza strategica, con l’obiettivo di offrire una soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali.