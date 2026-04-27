Il futuro dell’IoT nel 2026 tra reti satellitari, gestione dello spettro e sovranità europea

Lo scenario dell’IoT nel 2026 si preannuncia come il culmine di un percorso di maturazione tecnologica che ha visto il 2025 come un anno di crescita decisiva, sia in Italia che a livello internazionale.

Durante il convegno «IoT meets AI: nuove opportunità, nuove responsabilità», organizzato dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, esperti e leader industriali hanno tracciato le linee guida di questa evoluzione. Le riflessioni emerse non riguardano solo la connettività, ma toccano la sovranità digitale europea, la gestione fisica delle infrastrutture e l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale nei processi industriali e civili.

L’integrazione delle reti non terrestri e il ruolo del satellite

Uno dei driver principali per lo sviluppo dell’IoT nel 2026 è l’integrazione definitiva delle Non-Terrestrial Networks (NTN). Antonio Capone, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio IoT, ha evidenziato come il mondo 3GPP abbia ormai assimilato la componente satellitare non solo come un’estensione, ma come parte integrante degli standard 4G e 5G. Questa evoluzione permette di gestire servizi e applicazioni su una scala molto più ampia rispetto al passato, utilizzando i satelliti sia come base station integrate, sia come riflettori per le stazioni di terra.

Il mercato sta assistendo a un aumento significativo degli operatori che gestiscono costellazioni satellitari. Accanto a nomi storici che stanno riconvertendo i propri asset, emergono nuove realtà e acquisizioni strategiche, come quella di Swarm da parte di Starlink (SpaceX), focalizzata proprio sui servizi IoT.

In questo panorama, figure come gli operatori virtuali satellitari (ad esempio Skylo) diventano cruciali per integrare servizi Narrowband IoT (NB-IoT) ed eMTC per i grandi operatori telco globali.

La gestione dello spettro radio: il pilastro invisibile

Perché l’IoT nel 2026 possa esprimere tutto il suo potenziale, la gestione dello spettro radio in Europa deve affrontare cambiamenti rapidi e strategici. La disponibilità di frequenze è infatti il fattore limitante o abilitante per l’evoluzione delle reti radiomobili. La recente decisione europea di allocare metà della banda a 6 GHz al mondo mobile, a differenza degli Stati Uniti che l’hanno dedicata interamente al Wi-Fi, rappresenta un punto di svolta.

Antonio Capone ha chiarito l’importanza di questa scelta: «Senza questa banda difficilmente noi avremo la possibilità di far evolvere il mondo delle reti radiomobili, e questo è un aspetto interessante perché chiaramente consente di avere in prospettiva uno spettro di espansione che prima non esisteva».

Oltre ai 6 GHz, un’altra milestone fondamentale per l’IoT nel 2026 è l’attuazione delle regole per l’uso locale dello spettro da 38 a 42 GHz. Questa direttiva sblocca la possibilità di creare reti private con spettro dedicato, facilitando lo sviluppo industriale e riducendo potenzialmente i costi infrastrutturali. Infine, la scadenza nel 2027 delle licenze per i servizi satellitari a 2 GHz e la nuova gestione centralizzata prevista dal Digital Networks Act europeo definiranno ulteriormente i confini della connettività futura.

La competizione globale e la strategia industriale europea

Il posizionamento dell’Europa tra i modelli tecnologici di Stati Uniti e Cina è un tema centrale per la competitività dell’IoT nel 2026. Mentre la Cina ha puntato con decisione sul mondo mobile e sul Narrowband IoT per la connettività a lunga distanza, il mercato nordamericano ha mostrato una propensione verso soluzioni “Wi-Fi only” e, più recentemente, verso l’integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologia radio per recuperare terreno.

L’Europa possiede le competenze e gli asset necessari, ma soffre per la frammentazione e la dimensione ridotta delle sue aziende telco. Capone ha sottolineato la necessità di una direzione strategica chiara: «Serve anche una controparte di strategia industriale. Non bastano le istituzioni europee». La sfida non è solo tecnologica, ma riguarda la capacità di imporre una direzione in un mercato dove nuovi attori, come Nvidia, iniziano a entrare nel settore della tecnologia radio.

Infrastrutture intelligenti e gemelli digitali

Le Tower Company stanno evolvendo il proprio ruolo da semplici gestori di “ferro e cemento” a veri abilitatori tecnologici. Alessandro Prosdocimo, Commercial and Operations Management Director di Cellnex Italia, ha spiegato come la capillarità delle torri — 24.000 solo in Italia — sia fondamentale per ospitare antenne e gateway in modo agnostico rispetto alla tecnologia utilizzata.

Per ottimizzare la manutenzione e lo sviluppo, l’IoT nel 2026 vedrà un uso massiccio di droni per la creazione di gemelli digitali delle infrastrutture. Prosdocimo ha dichiarato: «stiamo creando il gemello digitale di tutte le 24.000 torri e le stiamo scansionando centimetro per centimetro». Oltre alla gestione interna, l’IoT abilita servizi pubblici essenziali, come il monitoraggio delle reti idriche tramite tecnologia LoRaWAN o la gestione della sicurezza e dei flussi di persone in luoghi ad alta densità come la Basilica di San Pietro.

Il “Primo Miglio” e la sfida della valorizzazione dei dati

Nonostante i progressi, la vera sfida per l’IoT nel 2026 rimane la capacità delle aziende di trarre valore reale dai dati raccolti. Giancarlo Barbieri, General Manager di IoTicontrollo, ha parlato del concetto di “primo miglio”, ovvero la capacità di connettere oggetti semplici e verticalizzare le soluzioni per rispondere a problemi concreti. Dalla gestione delle valvole standalone nelle cantine al controllo remoto delle gettoniere meccaniche, l’obiettivo è l’ottimizzazione operativa.

Barbieri ha evidenziato come la collaborazione sia l’unico modo per costruire sistemi complessi: «Per fare un sistema IoT devi avere dei partner, nessuna azienda al mondo può far da sola». La difficoltà attuale, che si spera di superare entro l’IoT nel 2026, risiede nella complessità di spiegare al cliente il vantaggio competitivo dell’AI applicata a dati che spesso sono ancora percepiti come basici. Molte aziende faticano a comprendere che la valorizzazione del dato può tradursi in risparmi immediati, come l’ottimizzazione dei giri di raccolta o la manutenzione preventiva.

Cybersecurity e responsabilità normativa

Infine, la crescita dell’IoT nel 2026 non può prescindere da una solida architettura di cybersecurity, specialmente per le infrastrutture critiche. Prosdocimo ha ribadito che, sebbene il core business delle TowerCo sia l’infrastruttura fisica, lo sviluppo di soluzioni dirette impone un adeguamento costante a normative come il Cyber Resilience Act.

Tuttavia, rimangono delle “zone grigie” normative che le aziende devono navigare. Barbieri ha sollevato il tema della proporzionalità del rischio: se per sensori destinati a ponti e viadotti la massima sicurezza è un obbligo morale e civile per non “inchiodare una Nazione”, per applicazioni più semplici la definizione dei livelli di rischio è ancora incerta. In questo scenario, essere proattivi e seguire l’evoluzione legale è l’unica strategia per far fronte ai possibili impatti futuri della cybersecurity su un ecosistema sempre più interconnesso.