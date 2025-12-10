Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

Edge-to-cloud, siglata l'intesa fra Microsoft e FiberCop

Le due società avviano una collaborazione che integra Azure Local di Microsoft con la rete in fibra e i siti edge di FiberCop. Obiettivo: offrire servizi cloud e applicazioni AI e IoT a bassa latenza e con rispetto dei requisiti di sovranità dei dati

Pubblicato il 10 dic 2025
Massimo Sarmi, AD di FiberCop e Vincenzo Esposito, AD di Microsoft
FiberCop e Microsoft Italia hanno annunciato un accordo strategico volto a integrare la rete in fibra e i siti edge di FiberCop con Microsoft Azure Local, con l’obiettivo di avvicinare capacità di calcolo, servizi cloud e funzionalità di intelligenza artificiale alle organizzazioni presenti sul territorio italiano.

L’intesa unisce l’infrastruttura capillare di FiberCop – che conta circa 27 milioni di km di fibra ottica posata e 10.500 centrali – con le soluzioni Microsoft per la gestione distribuita dei dati.

L’accordo punta a rendere disponibili servizi cloud e applicazioni AI a bassa latenza, con livelli di sicurezza e requisiti di sovranità dei dati in linea con le normative italiane ed europee. In base a quanto comunicato, il modello edge-to-cloud proposto permette di eseguire elaborazioni e analisi dei dati in prossimità del luogo in cui vengono generati, esigenza crescente in settori come automazione industriale, sanità e smart city.

Perché le imprese scelgono l’edge: meno latenza, più controllo e design modulare

Applicazioni IoT e flussi dati in tempo reale

La collaborazione rappresenta un’evoluzione della relazione già esistente tra le due aziende su iniziative legate all’AI agentica e a servizi cloud avanzati.

Il nuovo progetto mira a costruire un’architettura distribuita nazionale capace di supportare applicazioni IoT e flussi dati in tempo reale, estendendo le funzionalità di Azure agli ambienti delle organizzazioni italiane.

«Attraverso la collaborazione con Microsoft Italia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano – ha commentato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop -. Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali».

Azure Local fornirà strumenti per la distribuzione locale di applicazioni moderne e legacy, consentendo alle imprese di mantenere il controllo dei dati all’interno dei confini nazionali. Gli edge data center di FiberCop potranno così ospitare servizi cloud e modelli di intelligenza artificiale con tempi di risposta ridotti, una maggiore resilienza operativa e possibilità di scalare rapidamente la capacità elaborativa in base alle necessità.

«Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale», ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

Redazione
Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione editoriale, sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazione oggi strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea di incontri con gli utenti e numerose altre iniziative orientate a creare un proficuo matching tra domanda e offerta.
