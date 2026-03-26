Sovranità digitale europea: il grande paradosso tra eccellenza e dipendenza tecnologica

I dati presentati dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano all’evento LENS 2026 non lasciano spazio a interpretazioni: la trasformazione digitale è uscita dai perimetri tecnici per diventare una questione di pura geopolitica.

Se l’Europa detiene il primato della ricerca accademica nell’intelligenza artificiale, la realtà delle infrastrutture racconta una storia di dipendenza, con il controllo dei data center e del cloud saldamente ancorato oltreoceano.

Tra la rincorsa al quantum computing e l’urgenza di reti sovrane, l’analisi esplora i nodi gordiani di un continente che deve decidere se essere protagonista o semplice consumatore della rivoluzione digitale, puntando tutto sulla costruzione di una reale sovranità digitale europea.

L’infrastruttura del calcolo come asset geopolitico: il Critical Computing

Nell’attuale scacchiere economico globale, la capacità computazionale non è più una semplice risorsa tecnica, ma il fondamento stesso del potere economico e politico.

Come emerso chiaramente durante l’evento, la sovranità digitale europea si scontra con una realtà infrastrutturale di profonda dipendenza. Il controllo fisico e logico della potenza di calcolo è oggi il “collo di bottiglia” che determina chi può realmente innovare e chi, invece, deve limitarsi a consumare tecnologie altrui.

L’oligopolio della potenza IT: la concentrazione del mercato europeo

Il primo livello di criticità riguarda i data center, le fondamenta fisiche dell’ecosistema digitale. I numeri presentati dal Politecnico di Milano descrivono un panorama di estrema polarizzazione: su una potenza IT totale installata in Europa pari a 7,4 GW, il 53% è controllato da appena 10 operatori dominanti. Di questi, ben sette sono di matrice statunitense.

In Italia, il fenomeno assume contorni ancora più netti. Sebbene il nostro Paese stia vivendo una stagione di investimenti massicci – con una previsione di 25 miliardi di euro nel prossimo triennio – circa il 45% di questa nuova capacità è riconducibile a soli tre grandi hyperscaler americani. Questo significa che quasi metà dell’espansione infrastrutturale italiana, pur portando indotto e modernizzazione, rimane sotto il controllo di soggetti soggetti a giurisdizioni extra-UE.

La ricerca della sovranità digitale europea non può, quindi, prescindere da una strategia che favorisca anche lo sviluppo di campioni locali o di consorzi europei capaci di bilanciare questo oligopolio di fatto.

Cloud e repatriation: la risposta delle imprese alla dipendenza tecnologica

Lo stesso mercato dei servizi Cloud conferma questo divario. L’80% del valore del mercato europeo del Cloud (circa 112 miliardi di euro) è appannaggio dei grandi player d’oltreoceano.

La dipendenza non è solo economica, ma tecnologica: il 54% delle grandi imprese europee dichiara esplicitamente di non ritenere le offerte dei provider locali competitive rispetto a quelle statunitensi in termini di velocità di innovazione e ampiezza dei servizi offerti.

Tuttavia, sta emergendo un segnale di inversione di tendenza o, quantomeno, di prudenza strategica. Il 37% delle grandi aziende italiane sta valutando o ha già avviato percorsi di repatriation, ovvero il ritorno di determinati workload critici dal cloud pubblico verso infrastrutture on premise o cloud sovrani. Questa scelta è dettata dalla necessità di recuperare il controllo diretto sul dato, mitigare i rischi di vendor lock-in e rispondere a requisiti di compliance sempre più stringenti. Per consolidare la strada verso una sovranità digitale europea, sarà dunque fondamentale che questa domanda di “ritorno al locale” trovi un’offerta tecnologica europea finalmente matura e capace di scalare.

Il paradosso del quantum computing: eccellenza scientifica frenata dalla frammentazione

Il quantum computing rappresenta la prossima “grande onda” della computazione, una tecnologia di frontiera capace di scardinare gli attuali paradigmi della crittografia, della scienza dei materiali e della farmacologia.

Per l’Europa, questo settore non è solo una sfida tecnica, ma il banco di prova definitivo per la sovranità digitale europea. Tuttavia, i dati presentati dagli Osservatori evidenziano un paradosso tipicamente continentale: possediamo una base scientifica di primo livello, ma fatichiamo a tradurla in una leadership industriale solida a causa di una cronica dispersione di risorse.

Il paradosso della ricerca: eccellenza scientifica vs frammentazione dei capitali

L’Europa si trova in una fase estremamente prototipale di sviluppo, un momento in cui investire per tempo potrebbe permettere di superare i gap accumulati in altri settori. Eppure, il divario finanziario con gli Stati Uniti è già marcato: la capacità di raccolta fondi delle aziende americane che producono computer quantistici è superiore di ben 15 volte rispetto alla controparte europea.

Questa anemia di capitali privati è esacerbata da una distribuzione geografica degli investimenti estremamente eterogena all’interno della stessa Unione.

Nell’ultimo biennio, mentre la Francia ha iniettato 235 milioni di euro nelle proprie startup di Quantum Computing, l’Italia ha mobilitato appena 56 milioni.

Senza un allineamento dei capitali di rischio a livello continentale, la sovranità digitale europea rischia di rimanere un’ambizione teorica, mentre i talenti e le proprietà intellettuali formate nelle nostre università migrano verso ecosistemi più pronti a finanziare il rischio industriale.

Oltre i confini nazionali: verso una massa critica continentale

Il problema della frammentazione non riguarda solo i privati, ma investe direttamente la politica industriale pubblica. Sono stati stanziati circa 9 miliardi di euro di fondi pubblici in UE per le tecnologie quantistiche, ma la struttura di spesa è rivelatrice: solo il 10% di questa cifra è gestito in modo coordinato a livello comunitario, mentre il restante 90% è vincolato a iniziative nazionali dei singoli Stati membri.

Per uscire da questo stallo, l’Unione Europea sta accelerando sulla Quantum Europe Strategy e sulla stesura di un Quantum Act, strumenti normativi pensati per unificare gli standard e superare la polverizzazione degli sforzi.

L’obiettivo è creare una filiera europea integrata, che vada dall’hardware agli algoritmi, per posizionarsi come leader entro il 2030. Solo agendo come un unico blocco l’Europa potrà competere con la scala degli investimenti di USA e Cina, garantendo che il futuro strato tecnologico del calcolo rimanga libero da condizionamenti geopolitici esterni e pienamente funzionale alla sovranità digitale europea.

Telecomunicazioni e Spazio: ricostruire il sistema nervoso del continente

Se il computing rappresenta il cervello dell’innovazione, la connettività ne è indubbiamente il sistema nervoso. Tuttavia, i dati emersi durante LENS 2026 fotografano un settore in profonda sofferenza, dove la frammentazione normativa e di mercato sta erodendo la capacità di investimento necessaria per sostenere la sovranità digitale europea.

Senza reti capillari, sicure e indipendenti, ogni ambizione di autonomia algoritmica o computazionale rischia di poggiare su basi estremamente fragili.

Il declino delle Telco terrestri e la necessità di un mercato unico

Il mercato delle telecomunicazioni europeo soffre di una polverizzazione che non ha eguali nei grandi blocchi economici mondiali. Mentre negli Stati Uniti operano solo 3 grandi attori e in Cina 4, l’Unione Europea ne conta ben 34. Questa estrema frammentazione ha bruciato la leadership che il continente vantava vent’anni fa, portando a una competizione basata quasi esclusivamente sul prezzo che ha prosciugato i margini degli operatori.

Il caso italiano è, in questo senso, emblematico delle difficoltà del settore: dal 2010 a oggi, i ricavi degli operatori nazionali sono crollati del 30% e l’EBITDA del 50%. In un contesto dove il traffico dati cresce a doppia cifra, il paradosso è che il 55% del volume generato è appannaggio delle big tech americane, che beneficiano delle infrastrutture senza contribuire ai costi di rollout.

Per invertire questa rotta e proteggere la sovranità digitale europea, è urgente completare il mercato unico delle TLC attraverso il Digital Networks Act, favorendo consolidamenti transfrontalieri e trasformando le reti in piattaforme aperte capaci di generare nuovi flussi di ricavi attraverso le API di rete.

Space economy: il progetto IRIS² e la sfida dell’autonomia satellitare

La sfida per il controllo delle reti si è ormai estesa oltre l’atmosfera terrestre. La connettività satellitare non è più un’opzione di riserva per aree remote, ma una componente essenziale per la resilienza e la sicurezza nazionale. Anche in questo campo, il divario competitivo con gli Stati Uniti è allarmante: Starlink ha già in orbita oltre 6.000 satelliti, contro i soli 600 del sistema europeo Eutelsat OneWeb.

La risposta dell’Unione Europea per garantire la sovranità digitale europea si chiama IRIS². Si tratta di un progetto strategico da 10,6 miliardi di euro – a cui l’Italia partecipa attivamente – volto a costruire una costellazione sovrana di circa 300 nuovi satelliti entro il 2030.

Questa infrastruttura multi-orbita è pensata per garantire comunicazioni governative sicure e per integrare il 5G terrestre con una copertura spaziale ubiqua.

Tuttavia, il fattore tempo è critico: l’Europa deve accelerare le procedure amministrative e la gestione dello spettro delle frequenze per evitare che, entro la fine del decennio, lo spazio sia già diventato un monopolio di fatto di attori privati extra-UE.

Intelligenza artificiale: il divario tra genio accademico e potenza industriale

L’Intelligenza artificiale rappresenta oggi il nuovo Eldorado tecnologico, un paradigma cognitivo capace di orchestrare interi processi end-to-end e ridefinire la competitività dei sistemi Paese. Tuttavia, per l’Europa e per l’Italia, questo settore incarna il paradosso più profondo della sovranità digitale europea: una straordinaria capacità di produzione scientifica che fatica enormemente a trasformarsi in valore industriale e brevettuale.

Startup e investimenti: perché l’Europa non riesce a scalare

I dati presentati dagli Osservatori evidenziano un posizionamento scientifico d’eccellenza: il 15% delle pubblicazioni globali sull’AI proviene dal nostro continente, superando il 9% degli Stati Uniti. Eppure, questo primato intellettuale si scontra con una fragilità cronica nel trasferimento tecnologico: solo il 3% dei brevetti globali sull’AI è europeo, contro il 14% statunitense.

Il vero ostacolo alla sovranità digitale europea risiede, però, nel divario degli investimenti privati. Nel 2024, le startup AI europee hanno raccolto circa 19 miliardi di dollari, una cifra irrisoria se confrontata con i 109 miliardi di dollari investiti negli USA.

In Italia, il valore si ferma ad appena 900 milioni di dollari. Questa scarsità di capitali non solo limita la crescita delle imprese, ma accelera la “fuga dei cervelli”: l’Italia registra un flusso netto negativo di talenti AI, che migrano verso economie capaci di valorizzare meglio le loro competenze.

Sebbene l’iniziativa InvestAI punti a mobilitare 200 miliardi di euro per accelerare lo sviluppo nel continente, la strada per colmare il gap resta in salita.

Il ruolo dell’AI Act nella costruzione di una leadership etica e sovrana

L’Europa ha scelto di giocare la partita della sovranità digitale europea attraverso la regolamentazione, con l’introduzione dell’EU AI Act, il primo quadro normativo completo al mondo in materia.

L’obiettivo è duplice: garantire un’AI affidabile e competitiva, trasformando l’etica e la trasparenza (la cosiddetta Trustworthy AI) in un differenziatore competitivo nelle applicazioni regolamentate.

Attualmente, l’adozione nelle imprese è in crescita, ma ancora acerba: se il 69% delle grandi imprese europee ha avviato almeno un progetto di AI, solo il 26% ha raggiunto un’integrazione avanzata nei processi di business.

In Italia, il 59% delle grandi aziende ha intrapreso iniziative AI, ma solo il 31% dichiara un’adozione realmente integrata. Per proteggere la sovranità digitale europea, l’Europa deve riuscire a presidiare le applicazioni AI verticali nei settori strategici, evitando di dipendere esclusivamente da modelli extra-UE che potrebbero trasformarsi in black box al di fuori del controllo normativo e valoriale del continente.