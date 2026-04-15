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Euro digitale: OVHcloud scelta come provider per il cloud sovrano della BCE

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L’azienda francese supporterà la Banca Centrale Europea con infrastrutture cloud sovrane, rafforzando autonomia e sicurezza dei dati

Pubblicato il 15 apr 2026
moneta digitale
Credits: Shutterstock

La moneta digitale europea prende forma e lo fa puntando su un’infrastruttura che parla la lingua della sovranità. OVHcloud è stata selezionata, infatti, per contribuire alla realizzazione del cloud che supporterà l’euro digitale promosso dalla Banca Centrale Europea, entrando a far parte di un gruppo di fornitori chiamati a costruire le fondamenta tecnologiche del progetto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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