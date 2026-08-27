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Cloud sovrano e quantum computing per il Digital Twin della Terra

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Pianificazione satellitare, immagini e segnali, digital twin e simulazioni climatiche sono tra gli ambiti esplorati dalla società Serco per capire dove gli approcci quantistici possano offrire valore rispetto al calcolo classico. Il ruolo tecnologico di OVHcloud

Pubblicato il 27 ago 2026
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Dove il quantum computing può produrre un vantaggio reale per indirizzare le complessità geoclimatiche e ambientali? È fra gli obiettivi del Quantum Service di Serco sulla DestinE Platform, nell’ambito del programma europeo Destination Earth.

Il progetto integra cloud sovrano, intelligenza artificiale e calcolo quantistico in un’infrastruttura aperta e interoperabile. La necessità è gestire grandi volumi di dati scientifici e workload ad alta intensità computazionale, evitando la dipendenza da ecosistemi proprietari extraeuropei.

La sperimentazione prende in esame emulatori, QPU reali e architetture basate su tipologie differenti di qubit. Il traguardo non è sostituire in modo generalizzato CPU e GPU, bensì individuare le famiglie di problemi nelle quali un approccio quantistico o ibrido classico-quantistico possa offrire valore.

Quantum-as-a-Service dentro l’ecosistema DestinE

OVHcloud mette a disposizione la propria piattaforma Quantum-as-a-Service in modalità pay-per-use, integrata in un cloud europeo interoperabile. Il layer combina emulatori quantistici, QPU, workflow AI e servizi Public Cloud con ambienti Jupyter e SDK standard, una scelta orientata anche a limitare il rischio di lock-in.

DestinE utilizza già oltre 20 servizi Public Cloud OVHcloud per elaborare dati satellitari, sviluppare simulazioni climatiche e digital twin ambientali, eseguire attività di AI e analytics e orchestrare workload scientifici. Il nuovo livello quantistico crea le basi per pipeline ibride dedicate a ottimizzazione, modellazione e simulazione di sistemi complessi.

Dalla pianificazione satellitare alle simulazioni climatiche

Gli ambiti esplorati comprendono la pianificazione delle osservazioni satellitari, l’ottimizzazione di missioni e finestre operative, l’analisi di immagini e segnali e le simulazioni legate a clima, materiali, energia e chimica. Il quantum può inoltre affiancare l’AI in nuove forme di elaborazione o inferenza.

La piattaforma viene usata per analizzare dati satellitari a supporto del monitoraggio climatico e del Digital Twin della Terra. Sono inoltre considerati workflow per ottimizzare risorse agricole, dall’irrigazione alla gestione energetica e all’impiego dei fertilizzanti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto climatico.

I tempi e i benefici

L’iniziativa ha tempi assimilabili a quelli degli investimenti scientifici di lungo periodo. I tempi di coding sono paragonabili alla programmazione tradizionale, mentre la difficoltà principale consiste nel riunire competenze di fisica, software, business e dominio applicativo.

Il beneficio immediato è la conoscenza pratica: comprendere quali algoritmi funzionano, su quali macchine, entro quali limiti e quali problemi richiedono una riformulazione.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Cloud Computing & Soluzioni infrastrutturali”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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