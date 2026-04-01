La Volpe lascia IBM. Nico Losito nuovo general manager

Alessandro La Volpe ha deciso di lasciare IBM per intraprendere nuove sfide professionali. Contestualmente, dal 1° aprile, Nico Losito assume l’incarico di General Manager di IBM Italia.

La scelta è quindi ricaduta una figura interna che porta un’esperienza consolidata sia sul piano commerciale che di management.

Prima di assumere il nuovo incarico, Losito ha ricoperto il ruolo di Vice President Sales di IBM Technology, la divisione che comprende software, infrastrutture hardware e servizi professionali di supporto tecnico. In questa posizione ha guidato team impegnati nella progettazione e implementazione di soluzioni basate su intelligenza artificiale e hybrid cloud per le principali aziende italiane.

Il percorso professionale include incarichi di responsabilità a livello EMEA, dove ha seguito, tra le altre attività, l’integrazione di Red Hat all’interno di IBM e ha operato come Vice President per il segmento delle piccole e medie imprese.

In Italia, Losito ha già ricoperto ruoli chiave, tra cui quello di Direttore Software e Cloud, coordinando risorse strategiche per diversi settori industriali. Dopo un’esperienza nelle vendite rivolte ai grandi clienti, in particolare nei comparti Oil & Gas, Energy & Utilities e servizi finanziari, ha contribuito all’avvio del primo IBM Garage nel Paese ed è stato Chief Digital Officer con responsabilità sulla trasformazione digitale delle organizzazioni italiane.

Al di fuori di IBM, è stato per cinque anni Amministratore Delegato di InTeSa EDI SpA, attiva nel mercato fiduciario digitale. Nel 2021 ha fondato la community “Leaders & Tech”, una rete di manager focalizzata sui temi della tecnologia e dell’innovazione, con l’obiettivo di favorire il confronto e la condivisione di idee per lo sviluppo del sistema economico.

Losito ricopre inoltre incarichi in ambito associativo e accademico: è membro del Consiglio Direttivo di Assolombarda, presidente del Comitato Scientifico CRESCI del Centro Studi Grande Milano, componente dell’Advisor Board della Rome Business School e Charity Ambassador della Foundation-C Club.