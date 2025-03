Ricavi +20%, la crescita di Lenovo nel segno dell’Hybrid AI

Lenovo continua a scommettere sul proprio approccio ibrido all’intelligenza artificiale che passa da cloud pubblici a privati e integra soluzioni aziendali e individuali. Gli investimenti fatti sinora in questa direzione hanno dato risultati. Ed è lo stesso presidente e CEO dell’azienda Yuanqing Yang a sottolinearlo illustrando i dati relativi all’ultimo quarter.

“Tutti i business dell’azienda – afferma con orgoglio Yuanqing Yang – sono cresciuti. La strategia Hybrid AI sta creando enormi opportunità in tutti gli ambiti, dai device alle insfrastrutture, alle soluzioni e servizi. Il nostro obiettivo è “Smarter AI for all” e per centrarlo stiamo arricchendo il nostro portafoglio e lavorando sul doppio fronte Personal AI e Enterprise AI”.

I risultati Lenovo e le ripercussioni positive sull’R&D

Il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024/2025 di Lenovo ha segnato aumenti sia dei ricavi sia degli utili. Le revenue sono aumentate del 20% su base annua arrivando a 18,8 miliardi di dollari, il che rappresenta un incremento a due cifre. Nello stesso periodo, l’utile netto è cresciuto più del doppio arrivando a 693 milioni di dollari.

Tutti e i 3 business group di Lenovo vantano trend positivi. Il mix di ricavi non PC è in aumento di oltre quattro punti e sfiora la metà del totale (46%).

“I nostri risultati – sottolinea Yuanqing Yang – ci spingono a continuare a investire in ricerca e sviluppo in tutte le direzioni a partire dall’AI personale. Continueremo a lavorare sulla infrastruttura ibrida e su Lenovo Hybrid AI Advantage per portare l’IA in azienda”.

“L’ottimo trend – ricorda Wai Ming Wong, chief financial officer – consente di accrescere gli investimenti in R&D e di ottimizzare ulteriormente la nostra supply chain”.

La spesa in R&D è cresciuta di quasi il 14% raggiungendo il valore di 621 milioni di dollari.

L’andamento dei 3 business group

L’intero gruppo sta avendo performance positive. In particolare, i numeri del trimestre sono dovuti alla svolta dell’Infrastructure Solutions Group, nonché alla crescita a due cifre sia dell’Intelligent Devices Group che del Solutions and Services Group.

Cloud provider e PMI supportano l’andamento ISG

L’area ISG – Infrastructure Solutions Group ha raggiunto un fatturato pari a 3,9 miliardi di dollari (+60%). Il giro d’affari è stato alimentato da quello generato da cloud provider e PMI.

Inoltre, forti contributi sono derivati dai server AI di ISG e dalle soluzioni di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune.

La recente acquisizione di Infinidat, specializzata in soluzioni storage, rappresenta un ulteriore fattore per rafforzare l’offerta.

In generale, guardando al futuro, ISG si aspetta che la diffusione di AI determini la sempre maggiore necessità di infrastruttura ibrida, in particolare di cloud pubblici, data center on-premise, cloud privati ed edge computing. Per rispondervi, Lenovo proseguirà nella semplificazione dell’offerta e nel rafforzamento delle proprie capacità di go-to-market anche e, soprattutto, rispetto alle PMI.

Incrementi a 2 cifre per l’IDG

L’Intelligent Devices Group, nel trimestre, si è attestato su 13,8 miliardi di dollari (+12%). In particolare, i PC Lenovo hanno una market share del 24,3% che significa quasi cinque punti percentuali in più rispetto al competitor che sta al secondo posto.

Ugualmente, gli smartphone stanno riscuotendo buoni risultati soprattutto nei mercati Asia Pacifico ed EMEA.

Nella strategia futura per questa area Lenovo vede un’elaborazione sempre più potente.

“Non bisogna trascurare il fatto – specifica Luca Rossi vicepresidente esecutivo e presidente IDG del Gruppo – oggi si ha una vision diversa del PC che è sempre più utent based. Il nostro intento è far si che in questo dispositivo si abbia un vero e proprio assistente, innalzando la customer experience”.

SSG la business unit che è cresciuta di più

L’area Solutions and Services Group ha un andamento di incremento a doppia cifra che prosegue da 15 trimestri consecutivi. I ricavi di questo business group sono stati di 2,3 miliardi di dollari con un margine operativo del 20%.

Anche in questo caso l’AI ha rivestito un compito importante.

“Il nostro impegno per accelerare l’AI journey degli utenti finali e per supportare l’AI transformation – conclude Ken Wong, President of Lenovo SSG – si esprimerà in 3 modalità. Amplieremo la nostra offerta, renderemo disponibili use case e template utili per i diversi settori (dal marketing al legal sino al manufacturing) e cercheremo di far sì gli utilizzatori abbrevino il più possibile i tempi di adozione dei loro progetti AI”.

Il contributo dell’Italia

“Nel terzo trimestre – commenta Alessandro de Bartolo, General Manager, Italy, Infrastructure Solutions Group, Lenovo – abbiamo visto i risultati dei numerosi progetti di High-Performance Computing (HPC) con applicazioni di intelligenza artificiale che ci hanno visti protagonisti nei principali centri di ricerca italiani, accompagnati da un trend di crescita dei progetti HPC con raffreddamento ad acqua. Questi progetti, che richiedono una lunga fase di implementazione, continueranno a contribuire positivamente ai nostri risultati nel prossimo trimestre. Inoltre, abbiamo osservato una crescente propensione agli investimenti in intelligenza artificiale da parte delle PMI, seppur moderata. Questo ci spinge a credere che ci sia un ampio margine di crescita in questo settore, facendo leva sui nuovi sistemi che abbiamo progettato appositamente per le tecnologie di IA. Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli del ruolo chiave che giochiamo nell’innovazione tecnologica del mercato italiano”.