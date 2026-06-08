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Presentazioni efficaci: come guidare la curva di attenzione

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Una presentazione efficace alterna picchi e valli secondo una strategia precisa. Per un CIO, questa logica permette di valorizzare richieste decisionali, dati cruciali e chiusure operative senza disperdere energia comunicativa. I quattro modi per creare un picco di attenzione

Pubblicato il 8 giu 2026
Luca Baiguini

Docente alla POLIMI Graduate School of Management

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Una presentazione si dispiega nel tempo, e nel tempo cambia la quantità di attenzione che il pubblico è disposto a investirvi. Una visione realistica di questa dinamica – che è il fondamento di una strategia di comunicazione efficace – sostituisce alla domanda “come posso tenere alta l’attenzione del pubblico per tutto il tempo?” una domanda più produttiva: “dove voglio che l’attenzione sia massima, e come la costruisco?”

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Luca Baiguini
Docente alla POLIMI Graduate School of Management

Docente alla POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) nell’area People Management and Organization. Dal 2006 docente negli Executive MBA, nei Master Specializzati e nella Corporate Academy, come anche nella PM Academy e nella Corporate Academy di Cefriel – Politecnico di Milano. Autore di tre libri: Fate pace con il potere (Egea, 2024); Il design delle idee (Egea, 2020); Compito e relazione (Streetlib, 2019). Le sue aree di ricerca includono: le dinamiche di potere nelle organizzazioni, i processi decisionali individuali e di gruppo, il conflitto e la negoziazione.

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