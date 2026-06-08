Una presentazione si dispiega nel tempo, e nel tempo cambia la quantità di attenzione che il pubblico è disposto a investirvi. Una visione realistica di questa dinamica – che è il fondamento di una strategia di comunicazione efficace – sostituisce alla domanda “come posso tenere alta l’attenzione del pubblico per tutto il tempo?” una domanda più produttiva: “dove voglio che l’attenzione sia massima, e come la costruisco?”
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Presentazioni efficaci: come guidare la curva di attenzione
Una presentazione efficace alterna picchi e valli secondo una strategia precisa. Per un CIO, questa logica permette di valorizzare richieste decisionali, dati cruciali e chiusure operative senza disperdere energia comunicativa. I quattro modi per creare un picco di attenzione
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