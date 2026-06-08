Presentazioni efficaci: come guidare la curva di attenzione

Una presentazione si dispiega nel tempo, e nel tempo cambia la quantità di attenzione che il pubblico è disposto a investirvi. Una visione realistica di questa dinamica – che è il fondamento di una strategia di comunicazione efficace – sostituisce alla domanda “come posso tenere alta l’attenzione del pubblico per tutto il tempo?” una domanda più produttiva: “dove voglio che l’attenzione sia massima, e come la costruisco?”