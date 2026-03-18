IBM: come trasformare l’innovazione in valore concreto insieme all’ecosistema dei partner

Intelligenza artificiale, automazione e hybrid cloud stanno diventando leve sempre più centrali per la competitività delle imprese. Tuttavia, per molte organizzazioni, la vera sfida non è solo riconoscere il potenziale delle tecnologie emergenti, quanto la capacità di adottarle per costruire applicazioni efficaci e sostenibili e integrarle nei processi aziendali in modo da generare valore e risultati concreti.

Attorno al tema si svilupperà l’evento “Tech Excellence. Quando la tecnologia genera successo“, previsto a Bologna il prossimo 26 marzo. L’appuntamento, organizzato da Nextwork360 in collaborazione con IBM, Credemtel , Sinthera e Var Group, è stato pensato per favorire il confronto con aziende del territorio sulle opportunità di adottare tecnologie innovative per trasformare i processi e per essere sempre più competitivi

“Le imprese – osserva Francesca Teutonico, Head of Marketing, Growth and Ecosystem di IBM Italia – si trovano oggi ad affrontare un contesto economico sempre più dinamico e in rapida evoluzione, oggi caratterizzato anche dall’instabilità geopolitica. La domanda che molte aziende si pongono è come trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita attraverso le nuove tecnologie».

Vicinanza e supporto alle PMI italiane

La questione è particolarmente rilevante nel contesto italiano, dove a comporre il tessuto imprenditoriale sono soprattutto aziende di piccole e medie dimensioni. Diventa quindi importante sviluppare iniziative capaci di stimolare il dialogo e l’azione all’interno dei diversi ecosistemi territoriali.

Ai bisogni delle imprese del territorio vogliamo rispondere, afferma Teutonico –con un nuovo approccio orientato alle esigenze delle figure chiave all’interno delle aziende — come responsabili Operations, AI e Finance — superando, come Marketing, una narrazione centrata esclusivamente sulle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Pe esempio considerando le esigenze dei leader AI, HR, Finance, di aumentare la produttività e l’efficacia delle funzioni core e di supporto, di costruire nuove e più coinvolgenti customer experience, con soluzioni e agenti AI fondate su una gestione intelligente, sicura e responsabile dei dati; e ancora pensando alle opportunità di governare i processi di business e IT con logiche e soluzioni di automazione senza dimenticare la modernizzazione infrastrutturale e applicativa in ambito hybrid cloud, con impatto su costi, performance e scalabilità.

L’importanza di convertire la tecnologia in valore

All’appuntamento di Bologna, i riflettori saranno puntati soprattutto su hybrid cloud, modernizzazione di infrastrutture e applicazioni, data governance e workflow. Anche se la vera protagonista sarà l’intelligenza artificiale.

Secondo una ricerca dell’IBM Institute for Business Value, circa otto dirigenti italiani su dieci ritengono che l’AI contribuirà in modo significativo alla crescita dei ricavi aziendali entro il 2030.

Nonostante le aspettative, tuttavia, l’adozione rimane ancora parziale. “Molte organizzazioni – spiega Teutonico – riconoscono il potenziale dell’AI, ma solo il 25% ha una visione chiara su come poter ottenere e misurare un reale ritorno di investimento. La maggioranza sta ancora cercando il modo più efficace per concretizzarne il valore”.

Competenze, tecnologie e partner per l’innovazione

Per aiutare le imprese a cogliere le opportunità dell’innovazione, IBM risponde con una strate-gia che combina competenze, processi, tecnologie e la collaborazione dei partner. “

“Abbiamo sviluppato un modello operativo di go-to-market più snello e focalizzato, con una leadership dedicata e team specializzati, dichiara Teutonico, mentre rispetto ai processi, è stato definito un portafoglio mirato di soluzioni – i nostri Focus Product – prevalentemente centrati sull’AI. Si tratta di prodotti pensati per casi d’uso specifici, progettati per essere adottati rapida-mente dalle imprese e crescere con le loro necessità.

Tra le soluzioni più innovative che IBM porta sul mercato, Teutonico cita: il portfolio AI watsonx, e altri prodotti che si sono aggiunti da recenti acquisizioni in ambito Automation e Dev Ops, come WebMethods, HashiCorp e Apptio. Inoltre, a febbraio IBM ha presentato la nuova generazione di IBM FlashSystem, co-gestita da agentic AI, inaugurando una nuova era di storage a gestione autonoma. Potenziare le capacità di AI già integrate in FlashSystem con l’agentic AI permette a IBM di ridefinire la resilienza, offrendo protezione continua, analisi autonoma delle minacce e raccomandazioni personalizzate per il ripristino. .

L’ecosistema dei partner e il valore della prossimità

Accanto alla tecnologia, un ruolo centrale è svolto dai partner, che rappresentano un elemento chiave per avvicinare l’innovazione alle esigenze concrete delle piccole e medie imprese italiane. “I partner – evidenzia Teutonico – portano competenze e prossimità al territorio. Per IBM i partner rappresentano una componente fondamentale: hanno relazioni di fiducia consolidate con i clienti e con le imprese del territorio, e vantano, inoltre, un vasto ventaglio di competenze tecniche. E grazie alla loro esperienza multi-vendor sono in grado di costruire soluzioni integrate, dove IBM diventa parte di un’architettura più ampia e rilevante per il cliente.

La manifestazione di Bologna è una delle tante iniziative per valorizzare l’ecosistema dei partner e la vicinanza alle imprese locali, inserendosi all’interno di un percorso più ampio di marketing, formazione e sviluppo sul territorio.