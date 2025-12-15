Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

Dolomiti Energia e Microsoft rafforzano la collaborazione sull’AI generativa e agentica

Accordo triennale tra le due società per estendere l’uso dell’intelligenza artificiale generativa e agentica su processi, customer service, sicurezza e sostenibilità, con un focus su competenze e adozione operativa 

Pubblicato il 15 dic 2025
Gruppo Dolomiti Energia e Microsoft Italia hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione triennale finalizzato all’adozione estensiva dell’intelligenza artificiale generativa e agentica.

L’iniziativa si inserisce nel piano industriale del Gruppo energetico, che individua digitalizzazione e sostenibilità come direttrici del percorso di crescita e consolida una relazione già attiva da anni su cloud, gestione dei dati e cybersecurity.

I dettagli dell’intesa

L’intesa mira a estendere l’utilizzo dell’AI nei processi interni e nei servizi, con un’attenzione particolare al supporto ai dipendenti, alle operation, al customer service, alla sicurezza e ai progetti legati alla sostenibilità. Dal punto di vista tecnologico, la collaborazione fa leva sull’ecosistema Microsoft, includendo Microsoft 365 Copilot e i relativi agenti integrati, Azure OpenAI Service, Copilot Studio e Azure AI Foundry, per lo sviluppo di soluzioni personalizzate e agenti dedicati.

GenAI in pratica: le esperienze concrete di chi la sta usando

Un elemento centrale dell’accordo riguarda la co-progettazione di applicazioni verticali e la condivisione di competenze tra le due organizzazioni. In questo ambito, Gruppo Dolomiti Energia potrà accedere anche a programmi di accelerazione come Microsoft AI L.A.B., pensati per testare prototipi in ambienti controllati e favorirne l’adozione operativa lungo la filiera Energy & Utility.

Accanto alla componente tecnologica, l’accordo dedica spazio rilevante alla formazione. Sono previsti percorsi di skilling personalizzati per i dipendenti del Gruppo, con il supporto degli specialisti Microsoft, finalizzati allo sviluppo di competenze e certificazioni sull’AI e sull’uso avanzato delle piattaforme digitali.

«L’intesa con Microsoft Italia rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di evoluzione», ha dichiarato Stefano Granella, CEO e General Manager del Gruppo Dolomiti Energia. «Questa collaborazione ci permette di realizzare un futuro in cui l’innovazione tecnologica migliora concretamente la vita delle persone. L’intelligenza artificiale utilizzata con una visione e principi etici chiari, rafforza la competitività della nostra organizzazione, migliora l’efficacia dei servizi ai clienti e crea nuove opportunità per dipendenti e stakeholder»

Sulla stessa linea Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia: «Siamo orgogliosi di consolidare la nostra collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia, un partner che condivide la nostra visione sull’importanza strategica dell’innovazione responsabile. La nostra missione è fornire non solo la tecnologia più avanzata, ma anche le competenze e gli strumenti per governarla al meglio».

I passi della roadmap

La roadmap di collaborazione, sotto la guida di Edoardo Fistolera, Responsabile ICT & Digital del Gruppo Dolomiti Energia, prevede diversi ambiti di intervento. Tra questi, l’estensione dell’uso di Microsoft 365 Copilot per supportare le attività quotidiane: le prime sperimentazioni indicano un miglioramento della qualità dell’output e un potenziale risparmio stimato fino a 10-12 ore al mese per utilizzatore. Accanto a questo, sono in programma iniziative per l’automazione di flussi complessi tramite agenti intelligenti, la personalizzazione della customer experience, l’applicazione dell’AI a progetti di efficienza energetica e un approccio integrato alla sicurezza, che combina AI for Security e Security for AI in un settore caratterizzato da requisiti elevati di affidabilità e continuità operativa.

Redazione
