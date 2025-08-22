Mobile Private Network 5G per la logistica portuale: il progetto Windtre per PSA Italy

Windtre ha realizzato per PSA Italy, operatore logistico attivo nel porto di Genova Pra’, la prima Mobile Private Network (MPN) 5G commerciale in Italia, con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione e l’efficientamento delle attività operative. PSA Italy gestisce uno dei principali terminal gateway del Paese, con una movimentazione media annua di 2 milioni di TEUs e circa 1.000 addetti diretti.

La MPN è stata progettata per rispondere a esigenze specifiche di affidabilità, sicurezza, segregazione del traffico, prestazioni garantite e continuità operativa, superando i limiti delle tecnologie tradizionali come TETRA, Wi-Fi e fibra. In particolare, le interferenze causate dalla morfologia variabile del terminal – dovuta alla movimentazione dei container metallici – e la vulnerabilità della fibra ottica hanno reso necessaria una soluzione più robusta e flessibile.

La rete realizzata da Windtre include tre siti radio dedicati all’interno del terminal e un sito pubblico esterno, per garantire una copertura pervasiva. Il cuore dell’architettura è un core network dedicato (DECOR) installato nel data center di PSA, connesso direttamente alla rete locale e in grado di gestire il traffico generato dalle SIM dedicate. Il traffico è segregato e instradato localmente, garantendo sicurezza e prestazioni elevate.

Casi d’uso abilitati e benefici operativi

La MPN 5G di PSA Italy abilita una serie di applicazioni strategiche per l’operatività portuale:

Connettività mobile per gli addetti alle operazioni di carico/scarico

Push-to-talk su dispositivi 5G

Connettività per mezzi su ruote (gru a cavaliere, carrier)

Controllo remoto e automazione delle gru di banchina

Veicoli a guida autonoma

Videosorveglianza perimetrale e di piazzale con telecamere 5G e software di video analytics

Asset tracking

Manutenzione predittiva

Secondo quanto comunicato, l’infrastruttura ha portato a un aumento della produttività, grazie alla maggiore continuità di servizio, e a una riduzione dei costi operativi, legati ai ritardi causati da interruzioni di rete e alla manutenzione della fibra. Inoltre, la possibilità di gestire da remoto le gru e ridurre il numero di operatori a bordo ha contribuito all’efficienza complessiva.

La rete è Carrier Grade, gestita H24 da Windtre, e progettata per garantire throughput e latenza compatibili con le esigenze applicative di PSA. La scalabilità consente di aumentare la capacità e attivare nuove bande di frequenza in funzione dell’evoluzione dei volumi e dei dispositivi connessi.

Il progetto rappresenta un riferimento per l’adozione di MPN 5G in ambito industriale e logistico, con un modello replicabile in altri contesti portuali e produttivi.