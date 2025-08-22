Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Mobile Private Network 5G per la logistica portuale: il progetto Windtre per PSA Italy

La MPN è stata progettata per rispondere a esigenze di affidabilità, segregazione del traffico, prestazioni garantite e continuità operativa, superando i limiti delle tecnologie tradizionali come TETRA, Wi-Fi e fibra 

Pubblicato il 22 ago 2025
Windtre ha realizzato per PSA Italy, operatore logistico attivo nel porto di Genova Pra’, la prima Mobile Private Network (MPN) 5G commerciale in Italia, con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione e l’efficientamento delle attività operative. PSA Italy gestisce uno dei principali terminal gateway del Paese, con una movimentazione media annua di 2 milioni di TEUs e circa 1.000 addetti diretti. 

La MPN è stata progettata per rispondere a esigenze specifiche di affidabilità, sicurezza, segregazione del traffico, prestazioni garantite e continuità operativa, superando i limiti delle tecnologie tradizionali come TETRA, Wi-Fi e fibra. In particolare, le interferenze causate dalla morfologia variabile del terminal – dovuta alla movimentazione dei container metallici – e la vulnerabilità della fibra ottica hanno reso necessaria una soluzione più robusta e flessibile.

La rete realizzata da Windtre include tre siti radio dedicati all’interno del terminal e un sito pubblico esterno, per garantire una copertura pervasiva. Il cuore dell’architettura è un core network dedicato (DECOR) installato nel data center di PSA, connesso direttamente alla rete locale e in grado di gestire il traffico generato dalle SIM dedicate. Il traffico è segregato e instradato localmente, garantendo sicurezza e prestazioni elevate.

Casi d’uso abilitati e benefici operativi

La MPN 5G di PSA Italy abilita una serie di applicazioni strategiche per l’operatività portuale:

  • Connettività mobile per gli addetti alle operazioni di carico/scarico 
  • Push-to-talk su dispositivi 5G 
  • Connettività per mezzi su ruote (gru a cavaliere, carrier) 
  • Controllo remoto e automazione delle gru di banchina 
  • Veicoli a guida autonoma 
  • Videosorveglianza perimetrale e di piazzale con telecamere 5G e software di video analytics 
  • Asset tracking 
  • Manutenzione predittiva 

Secondo quanto comunicato, l’infrastruttura ha portato a un aumento della produttività, grazie alla maggiore continuità di servizio, e a una riduzione dei costi operativi, legati ai ritardi causati da interruzioni di rete e alla manutenzione della fibra. Inoltre, la possibilità di gestire da remoto le gru e ridurre il numero di operatori a bordo ha contribuito all’efficienza complessiva.

La rete è Carrier Grade, gestita H24 da Windtre, e progettata per garantire throughput e latenza compatibili con le esigenze applicative di PSA. La scalabilità consente di aumentare la capacità e attivare nuove bande di frequenza in funzione dell’evoluzione dei volumi e dei dispositivi connessi.

Il progetto rappresenta un riferimento per l’adozione di MPN 5G in ambito industriale e logistico, con un modello replicabile in altri contesti portuali e produttivi.

    Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
    Video
    Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
    Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
    Approfondimenti
    La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
    Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
    Approfondimenti 
    Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
    Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
    Eventi
    Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
    Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
    Tavola rotonda
    Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
    Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
    Tavola rotonda
    Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
    Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
    Approfondimenti
    Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
    Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
    Tavola rotonda
    Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
    Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
    Approfondimenti
    Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
    Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
    Metodologie
    BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
    Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
    Prospettive
    AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
    Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
    Approfondimenti
    Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
    Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
    Eventi
    Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
