“CIO storytelling”, per cambiare la percezione di un ruolo non più solo IT

Ogni CIO è responsabile dell’immagine che il resto dell’azienda, e del mercato, ha del suo ruolo. Per questo, deve imparare a raccontarsi, costruire uno storytelling della propria figura e dell’innovazione che attecchisca anche in contesti dove non è sempre la benvenuta.

Questo è il consiglio che Cristiano Garrocchio, Partner di Key2People, trasmette in una intervista realizzata in occasione dei Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT. La capacità di know-how sharing è l’altra carta fondamentale che il CIO può giocare per posizionarsi ai tavoli strategici.