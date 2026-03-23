BigQuery: cos’è e e perché è il motore della data strategy aziendale

BigQuery si integra con numerose tecnologie e servizi. È possibile eseguire query sui dati archiviati in BigQuery o sui dati esterni con tabelle esterne o query federate, compresi Cloud Storage, Spanner, Bigtable o fogli Google archiviati su Google Drive. Inoltre, BigQuery si integra con strumenti di analisi e visualizzazione come Looker, Looker Studio e Fogli Google. Per gli sviluppatori e data scientist, sono disponibili librerie client in vari linguaggi di programmazione come Python, JavaScript, Java e Go, oltre all’API REST e all’API RPC. BigQuery supporta anche driver ODBC e JDBC per interagire con applicazioni esistenti e tool di terze parti. Recentemente, Google ha anche potenziato l’integrazione con soluzioni di sicurezza come CyberRes Voltage SecureData per offrire protezione enterprise end-to-end.