Un patrimonio documentale ampio non produce valore se le informazioni restano nascoste nei file. È il problema affrontato da un gruppo manifatturiero con 1.000 dipendenti e sedi sul territorio nazionale. Contratti, corrispondenza certificata e documenti amministrativi erano conservati in un sistema tradizionale, ricercabile soltanto attraverso i metadati.
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Dai documenti alle decisioni: Havant porta l’AI nei flussi informativi
Un gruppo manifatturiero ha adottato Docsweb AI per valorizzare oltre 120.000 documenti, automatizzare l’ingestion e inserire agenti nei workflow legal, acquisti e segreteria di direzione. I tempi di ricerca documentale si sono ridotti del 70%
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