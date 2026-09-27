Sopra Steria porta l’AI generativa nella ricerca de Il Sole 24 Ore

Il patrimonio di una testata digitale cresce ogni giorno, ma la sua ampiezza può rendere più difficile trovare il contenuto utile o proseguire un percorso di approfondimento. Il Sole 24 Ore ha scelto di affrontare questa distanza con 24 Ore AI, l’assistente conversazionale sviluppato da Sopra Steria per gli utenti abbonati.

La soluzione accompagna la ricerca e la fruizione dei contenuti, risponde alle domande e suggerisce articoli pertinenti. L’obiettivo è aumentare engagement e permanenza all’interno dell’ecosistema digitale preservando autorevolezza, affidabilità e qualità editoriale.

Dall’educazione finanziaria a tutto il sito

La prima fase, avviata nel novembre 2025, si è concentrata sull’educazione finanziaria. Nel giugno 2026 l’assistente è stato esteso alle diverse sezioni editoriali del sito. La piattaforma utilizza Google Cloud e modelli Gemini: dalla prima implementazione su Gemini 2.5 Flash è poi passata alla versione 3.1 Flash Light.

Vertex gestisce la knowledge base, mentre Alloy con un database dedicato supporta cronologia e profilazione degli utenti. Il front end è sviluppato in React e il back end utilizza GraphQL e Node.js. L’architettura è progettata per offrire risposte rapide e lavorare su una base documentale aggiornata.

I guardrail nascono dal confronto con la redazione

La parte più delicata ha riguardato la definizione dei limiti editoriali. Finanza, investimenti e fiscalità richiedono regole rigorose per evitare risposte improprie e mantenere l’utilità dell’interazione senza esporre l’utente a contenuti inaffidabili.

Sopra Steria ha lavorato per circa quattro mesi con business, redazione online e team IT del Sole 24 Ore. Durante i test, un simulatore consentiva di porre domande, esaminare le risposte e verificare la pertinenza degli articoli suggeriti. Il comportamento dell’assistente è stato così affinato prima della pubblicazione.

La conversazione diventa una porta d’accesso ai contenuti

Domande suggerite, generate a partire dagli articoli, hanno dato maggiore visibilità anche alla pagina di ricerca. Da un singolo contenuto l’utente può entrare in un percorso conversazionale e scoprire altri materiali collegati. La soluzione registra migliaia di interazioni giornaliere; i feedback raccolti servono a monitorare l’esperienza e individuare aree di miglioramento.

La modalità Young affronta temi complessi con un linguaggio più semplice, mantenendo il legame con le fonti. L’impianto è stato costruito come una base riutilizzabile: aggiornando knowledge base e guardrail, 24 Ore AI può essere esteso ad altri ambiti editoriali e verticali tematici con un effort contenuto.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “AI – Strategic Data Intelligence”