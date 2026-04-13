“L’AI è come la dinamite”: visioni a confronto sull’impatto della tecnologia tra industria e società

Recentemente, presso gli spazi di Superstudio Più a Milano, si è tenuto il panel «Shape Your Future. Stay Human» all’interno dell’evento Dedapulse. L’incontro ha riunito tre figure centrali del panorama tecnologico per discutere l’evoluzione del digitale e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società e sul tessuto imprenditoriale.

Al centro del dibattito sono emerse le testimonianze di Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup, Renato Soru, fondatore di Tiscali e oggi alla guida di Istella e Marco Landi, già Chief Operating Officer di Apple.

Le riflessioni condivise dai relatori delineano un percorso che parte dalle radici del web per arrivare a una visione industriale e umanistica della tecnologia.

Dalle radici della digitalizzazione all’Intelligenza Artificiale

La storia di Dedagroup – azienda che vanta 26 anni di attività e ha al suo attivo oltre 60 acquisizioni – rappresenta un osservatorio privilegiato sulla trasformazione dei mercati. Marco Podini ha ricordato come l’azione imprenditoriale della sua famiglia sia iniziata negli anni 90 con l’innovazione nel settore della distribuzione attraverso l’hard discount. Quella capacità di immaginare il cambiamento si è poi spostata verso l’informatica.

Il manager ha spiegato che la rivoluzione iniziale mirava a tradurre l’analogico in digitale, un processo che in parte prosegue ancora oggi. Grazie alla legge di Moore e alla potenza della funzione esponenziale, il settore ha subito, infatti, accelerazioni costanti.

Circa dieci anni fa, l’azienda ha intrapreso una svolta strategica verso il Business Process Management, con l’obiettivo di guidare i clienti in una trasformazione dove i processi sono radicalmente mutati dalla tecnologia.

Oggi, con 14 sedi nel mondo, l’ambizione è di portare l’ingegno italiano di fronte alla sfida dell’Intelligenza Artificiale. Podini ha sottolineato come questa rivoluzione imponga di rivedere a fondo l’intera organizzazione delle imprese, definendola un’opportunità straordinaria ma anche un compito gravoso per chi gestisce realtà complesse.

L’AI come amplificatore e la metafora della dinamite

Secondo Podini, l’intelligenza artificiale agisce come una tecnologia a doppio effetto. Da un lato, infatti, può essere un amplificatore delle potenzialità umane, dall’altro rischia di ridurle se non governata correttamente. Per illustrare questa dualità, il Presidente di Dedagroup ha utilizzato un paragone storico: «Io paragono l’IA alla dinamite. La dinamite può servire a scavare la roccia nelle cave, come proprio abbiamo visto fare nel nostro data center all’interno delle montagne trentine, dove appunto con la dinamite si scava la roccia e poi miniamo le cavità con la pazienza dell’ultima generazione. Dall’altro lato, la dinamite, lo sappiamo, può anche creare grandi sofferenze e grandi disastri».

L’applicazione pratica di questi strumenti è già visibile in diversi settori. Nel campo del Wealth Management, l’AI aiuta i manager bancari ad analizzare migliaia di strumenti finanziari in pochi secondi.

Nel settore del Fashion, supporta la gestione di supply chain articolate, mentre nelle reti elettriche permette di ottimizzare consumi e produzioni in tempo reale. Nonostante questi progressi, Podini stima che attualmente si stia sfruttando solo il 5% delle potenzialità totali della tecnologia AI.

La lezione del web e la sovranità tecnologica europea

Renato Soru ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del web commerciale in Italia, partendo dal centro di ricerca CRS4 di Cagliari.

Nel 1992 nacque il primo sito web italiano e la prima webmail.

Successivamente, nel 1994, Video On Line rappresentò la prima offerta commerciale in un periodo in cui la rete era percepita come uno strumento di liberazione e inclusione.

La fondazione di Tiscali nel 1998 sfruttò la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, consentendo all’azienda di diventare un protagonista a livello europeo.

Dopo una lunga parentesi politica, Soru è tornato all’attivismo tecnologico con Istella, concentrandosi sulla raccolta dei dati e sul Machine Learning. Il manager definisce i dati come «il petrolio da cui poi nasce l’intelligenza artificiale».

La sfida attuale riguarda la capacità dell’Europa di recuperare il tempo perso rispetto ai giganti monopolistici nati con il web. Soru ha evidenziato come la polarizzazione della ricchezza e del potere tecnologico rappresenti un rischio esponenziale con l’avvento dell’intelligenza artificiale.

Indipendenza e politica industriale

Il fondatore di Tiscali sostiene che l’Europa debba costruire un’indipendenza tecnologica attraverso una rete di imprese che copra l’intera offerta, dalla ricerca alla distribuzione. «L’Europa deve fare politica e deve fare politica industriale. Politica industriale significa suggerire, sostenere, incoraggiare, promuovere in tutti i modi sia l’innovazione che lo sviluppo industriale».

Soru ha espresso ottimismo per l’attuale fase, ritenendo che ci sia la possibilità di un nuovo inizio che coinvolga non solo la tecnologia, ma anche le relazioni sociali e politiche.

La collaborazione tra aziende diventa, quindi fondamentale. Un esempio citato è il progetto di Dedagroup, a cui partecipa Istella, finalizzato alla realizzazione di tecnologie abilitanti per costruire prodotti e casi d’uso di intelligenza artificiale specifici per le imprese.

Strategia industriale e tutela del know-how

Marco Landi ha portato al dibattito l’esperienza maturata nella Silicon Valley e il legame con Steve Jobs, da cui ha appreso l’importanza di avere una visione interna, un team leale e una curiosità incessante. Landi ha, però, espresso una posizione critica sull’attuale postura dell’Europa, affermando che il Vecchio Continente non dovrebbe limitarsi a regolare, ma dovrebbe puntare sulle piattaforme industriali. A suo avviso, competere con gli Stati Uniti sui Large Language Models (LLM) di consumo è una battaglia già persa.

La proposta di Landi riguarda la creazione di piattaforme verticali, ad esempio nella mobilità: «Io immagino una cosa che potrebbe partire dall’Italia, potrebbe partire dalle Ferrovie dello Stato con Alitalia. Creiamo una grande piattaforma per la mobilità dei giovani, per la mobilità della gente, per la mobilità delle merci e poi la esportiamo in Europa». Questo approccio permetterebbe di non disperdere il valore industriale europeo.

Small Language Models e protezione dei dati aziendali

Un punto cruciale toccato da Landi riguarda la gestione dei dati proprietari delle aziende. Il manager suggerisce agli imprenditori di non affidarsi esclusivamente agli LLM dei grandi player internazionali, come quelli di Google o OpenAI, ma di valorizzare il proprio know-how attraverso gli Small Language Models. Questi modelli permettono di proteggere le conoscenze specifiche di un’azienda, evitando che asset strategici vengano utilizzati da terzi.

Landi ha sottolineato la necessità di un ecosistema che aiuti la creatività dei giovani italiani, citando il modello francese che ha già prodotto 41 unicorni e realtà come Mistral AI. L’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali non è un semplice inserimento tecnico, ma una trasformazione culturale completa che richiede formazione e accompagnamento.

Verso il paradigma Quantum e il valore dell’educazione

Guardando al futuro, Landi ha indicato nel Quantum Computing la prossima ondata che rivoluzionerà ulteriormente l’intelligenza artificiale. A questo scopo, ha annunciato l’organizzazione di un evento a Cannes nel novembre 2026 presieduto dal premio Nobel Alain Aspect. L’evoluzione tecnologica deve però procedere di pari passo con un forte investimento nell’istruzione e nel senso civico.

La sfida educativa è stata ribadita da Marco Podini, che ritiene che la formazione debba essere centrale nella crescita delle persone e delle organizzazioni. Se governata correttamente, questa trasformazione potrebbe portare a un aumento di produttività tale da rendere la società attuale, tra pochi decenni, paragonabile alla società agricola di un secolo fa.

Il panel si è concluso con un richiamo all’essenza umana della tecnologia. Marco Landi ha esortato a non permettere che l’intelligenza artificiale guidi il mondo verso il transumanesimo – un movimento culturale e scientifico che promuove l’uso di tecnologie avanzate come AI, nanotecnologie e ingegneria genetica, per superare i limiti fisici e cognitivi umani -, ma che si adatti anche alle persone.

Renato Soru ha auspicato la costruzione di un futuro per un’umanità più libera e giusta. Infine, Marco Podini ha lasciato una riflessione sulla prospettiva con cui guardiamo a questi strumenti: «L’intelligenza artificiale è il più potente specchio che l’umanità abbia mai costruito e in questo specchio quello che conta è come ci guardiamo. Se lo facciamo con pigrizia vedremo riflessa la nostra mediocrità. Ma se, invece, lo facciamo con curiosità e con coraggio, vedremo un futuro di grande positività».