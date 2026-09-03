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“It’s the beginning of better”: Milano ospita il SAP NOW AI Tour

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SAP traccia la rotta verso l’Autonomous Enterprise, un’impresa capace di pensare, agire e adattarsi per anticipare le sfide del mercato globale. Appuntamento al Superstudio Maxi il 14 ottobre

Pubblicato il 3 set 2026
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Il prossimo 14 ottobre 2026, il Superstudio Maxi diMilano sarà il centro dell’innovazione digitale italiana ospitando SAP NOW AI Tour Milan. Si tratta dell’appuntamento più atteso e significativo per l’intera business community SAP, un momento di confronto che riunisce circa 2.000 persone tra executive, imprenditori, esperti di settore, partner e decisori aziendali per delineare il futuro del business nel nostro Paese.

L’evento di quest’anno, intitolato “It’s the beginning of better”, si pone come il naturale proseguimento della visione strategica tracciata a livello globale durante il SAPPHIRE 2026, portando in Italia la visione SAP della Autonomous Enterprise.

Un nuovo paradigma

L’Autonomous Enterprise non rappresenta una semplice evoluzione tecnologica, ma un cambio di paradigma fondamentale nel modo in cui un’organizzazione opera. Secondo la visione di SAP, un’impresa autonoma è una realtà capace di pensare, agire e adattarsi con una velocità e una precisione senza precedenti.

Questa trasformazione sta già prendendo forma anche in Italia. Secondo una recente ricerca condotta da SAP in collaborazione con Oxford Economics, le imprese italiane prevedono di investire quest’anno 18,4 milioni di dollari in AI, con un ROI atteso del 20% che dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 38% entro due anni.

Commentando questi dati, Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, afferma: «Per anni abbiamo parlato di trasformazione digitale. Oggi stiamo entrando nell’era della trasformazione intelligente. Le aziende italiane stanno investendo con decisione nell’AI, ma il vero valore emergerà quando dati, applicazioni e agenti AI lavoreranno insieme all’interno dei processi di business. È questo il passaggio che segna l’inizio dell’Autonomous Enterprise».

Un ecosistema di innovazione

La forza di SAP NOW AI Tour risiede nella capacità innovativa del suo ecosistema. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 50 partner, tra cui Accenture, Altea Up, Derga Consulting, Engineering, Horsa Run, KPMG e VAR Group in qualità di partner Diamond. Sono previste oltre 100 presentazioni, progettate per offrire una visione pratica e concreta dell’innovazione. Dopo la Plenaria di apertura, che vedrà la partecipazione di Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, e Augusta Spinelli, President SAP EMEA, affiancate dai vertici di alcune importanti realtà imprenditoriali del Paese, un ruolo centrale nel corso dell’intera giornata avranno le testimonianze dirette delle aziende. Attraverso questi racconti, i partecipanti potranno scoprire come realtà leader abbiano già iniziato a implementare soluzioni di Business AI per ottimizzare aree strategiche come Finance, Supply Chain, Risorse Umane e Customer Experience.

Area Experience: toccare l’AI con mano

Per chi cerca un approccio “hands-on”, il cuore pulsante dell’evento sarà l’Area Experience. Qui, i visitatori potranno assistere a demo live di Joule, l’assistente AI di SAP che sta ridefinendo l’interazione tra uomo e software. Tra le novità di quest’anno spicca l’Agent Lab, una sezione dedicata dove i partecipanti, guidati dagli esperti SAP, potranno cimentarsi nella costruzione di un agente AI personalizzato, comprendendo direttamente come trasformare un’intenzione di business in un’esecuzione autonoma. L’area espositiva sarà suddivisa in zone tematiche che coprono l’intera Autonomous Suite e la Business AI Platform, permettendo un dialogo diretto con i tecnici su temi quali Cloud ERP, Data & Analytics e Business Transformation.

In conclusione, SAP NOW AI Tour Milan non è solo una vetrina di innovazione, ma un laboratorio vivente per le imprese che vogliono guidare il cambiamento. Il 14 ottobre potrà segnerà, per molti, l’inizio di un modo migliore di fare impresa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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