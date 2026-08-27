Google Cloud ha presentato nuove modalità di fatturazione e strumenti FinOps per Gemini Enterprise e ha annunciato Gemini Enterprise for Financial Services, una soluzione inizialmente disponibile in anteprima per capital market e corporate banking.
intelligenza artificiale
Google Cloud cambia il modello di billing e porta gli agenti AI nella finanza
Google Cloud affianca agli abbonamenti per utente il pagamento a consumo, i piani di risparmio e tetti mensili alla spesa. Per banche e mercati finanziari arriva una versione specializzata di Gemini Enterprise con agenti, skill e connettori dedicati
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