AI Demo Day, dalla sperimentazione ai risultati in produzione, supply chain e procurement

L’intelligenza artificiale sta trovando applicazioni sempre più concrete nelle operations aziendali. Produzione, supply chain e procurement sono tra le aree in cui le organizzazioni stanno sperimentando casi d’uso capaci di incidere su efficienza, pianificazione e gestione dei costi. È proprio su questi ambiti che si concentra la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano, iniziativa che punta a mostrare applicazioni reali e risultati ottenuti sul campo attraverso dimostrazioni pratiche e testimonianze aziendali.