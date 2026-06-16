L’intelligenza artificiale sta trovando applicazioni sempre più concrete nelle operations aziendali. Produzione, supply chain e procurement sono tra le aree in cui le organizzazioni stanno sperimentando casi d’uso capaci di incidere su efficienza, pianificazione e gestione dei costi. È proprio su questi ambiti che si concentra la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano, iniziativa che punta a mostrare applicazioni reali e risultati ottenuti sul campo attraverso dimostrazioni pratiche e testimonianze aziendali.
L’evento
AI Demo Day, dalla sperimentazione ai risultati in produzione, supply chain e procurement
L’intelligenza artificiale sta entrando nei processi operativi delle aziende con applicazioni che spaziano dalla previsione della domanda alla gestione degli acquisti. I casi d’uso presentati all’AI Demo Day mostrano come le organizzazioni stiano affrontando la fase di adozione su scala. Appuntamento il 18 giugno a Milano
Canali
VITA DA CIO
-
“Innovare senza perdere equilibrio”: la vision di Paolo Cinelli, CIO di Bolton21 Mag 2026
-
Il CIO come “veicolatore di conoscenza”: il modello Danone tra AI, dati e governance globale01 Apr 2026
-
L’ ICT in Unieuro, la vision del CIO Luigi Pontillo30 Mar 2026
-
Dentro l’IT di WPP Media: così si governa la complessità di un network globale23 Mar 2026
-
In A2A, IT e business si muovono a ritmo di jazz12 Feb 2026