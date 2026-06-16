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AI Demo Day, dalla sperimentazione ai risultati in produzione, supply chain e procurement

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L’intelligenza artificiale sta entrando nei processi operativi delle aziende con applicazioni che spaziano dalla previsione della domanda alla gestione degli acquisti. I casi d’uso presentati all’AI Demo Day mostrano come le organizzazioni stiano affrontando la fase di adozione su scala. Appuntamento il 18 giugno a Milano 

Pubblicato il 16 giu 2026
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Ai Demo Day

L’intelligenza artificiale sta trovando applicazioni sempre più concrete nelle operations aziendali. Produzione, supply chain e procurement sono tra le aree in cui le organizzazioni stanno sperimentando casi d’uso capaci di incidere su efficienza, pianificazione e gestione dei costi. È proprio su questi ambiti che si concentra la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano, iniziativa che punta a mostrare applicazioni reali e risultati ottenuti sul campo attraverso dimostrazioni pratiche e testimonianze aziendali.

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