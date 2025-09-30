Pietro Lanza entra in SB Italia

SB Italia ha annunciato la nomina di Pietro Lanza a direttore generale e consigliere delegato. Lanza, che entra anche come investitore nel progetto, affiancherà Massimo Missaglia, CEO e fondatore, nella governance e nello sviluppo delle strategie di crescita del Gruppo, con particolare attenzione alle operazioni di acquisizione e al processo di internazionalizzazione.