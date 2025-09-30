Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Pietro Lanza entra in SB Italia

Con il ruolo di direttore generale e consigliere delegato, il manager andrà ad affiancare il CEO Massimo Missaglia. Focus su internazionalizzazione e sostenibilità

Pubblicato il 30 set 2025
Pietro Lanza, direttore generale e consigliere delegato SB Italia

SB Italia ha annunciato la nomina di Pietro Lanza a direttore generale e consigliere delegato. Lanza, che entra anche come investitore nel progetto, affiancherà Massimo Missaglia, CEO e fondatore, nella governance e nello sviluppo delle strategie di crescita del Gruppo, con particolare attenzione alle operazioni di acquisizione e al processo di internazionalizzazione.

Redazione

Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione editoriale, sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazione oggi strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea di incontri con gli utenti e numerose altre iniziative orientate a creare un proficuo matching tra domanda e offerta.

