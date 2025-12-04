Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

sicurezza IT

Cybersecurity, Clusit svela il doppio volto della rivoluzione AI

Home TechTarget SearchSecurity Cybersecurity
Indirizzo copiato

Il rapporto tra AI e cybersecurity segna una svolta epocale: l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di difesa, ma anche un alleato dei criminali informatici. Clusit evidenzia come gli attacchi basati su AI stiano diventando più credibili, sofisticati e difficili da rilevare

Pubblicato il 4 dic 2025
ai_e_cybersecurity_zerouno

L’intelligenza artificiale è diventata il nuovo confine della cybersecurity. Non solo come strumento di difesa, ma anche come alleato del cybercrime. È questa la riflessione più netta che emerge dagli interventi di Alessio Pennasilico e Luca Bechelli nella presentazione del Rapporto Clusit 2025, che dedica un ampio approfondimento al legame sempre più stretto tra AI e cybersecurity.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • cyber-crime-zerouno

  • cybersecurity

    Gli attacchi informatici crescono del 36%: l'allarme del Clusit

    05 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • Milanosport cloud

  • Case history

    Dati, AI e cloud per lo sport pubblico: il caso Milanosport

    16 Ott 2025

    di Redazione

    Condividi
  • IRM, cybersecurity account validi

  • Opinioni

    Internal Risk Management, la grande sfida per la cybersecurity

    26 Feb 2025

    di Emiliano Massa

    Condividi
  • Veeam data platform

  • Attualità

    Veeam Data Platform 12.3, le nuove funzionalità all’insegna della data resilience

    13 Dic 2024

    di Cristina Mazzani

    Condividi