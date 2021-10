Rete sperimentale 5G, Amdocs fornirà Business Support System a Orange | ZeroUno

Orange ha scelto Amdocs per la fornitura di Business Support System per la rete cloud sperimentale 5G Stand Alone (SA) in Europa, lanciata a luglio a Lannion, Francia.

La rete software-enabled, basata su dati e IA, automatizzata e cloud-native, è un progetto biennale che mira a raggiungere diverse centinaia di utenti entro la fine del 2021. La rete sfrutta la tecnologia Open RAN e fungerà da modello per la prossima generazione di reti più efficienti e agili, basate su IA e dati. La soluzione Amdocs, che gira su Amazon Web Services (AWS), sarà integrata nella rete 5G multi-vendor di Orange con un approccio cloud ibrido.

“L’esperienza in ambito 5G e le competenze digitali cloud-native in materia di ordering, catalogo, revenue management e charging di Amdocs ci aiuteranno a lanciare questa rete sperimentale 5G e ad implementare i nuovi casi d’uso abilitati dal 5G Slice Management as a Service” ha dichiarato Koen Vermeulen, CIO di Orange Group e SVP di Orange Innovation IT and Services.

“Siamo felici di collaborare con Orange per la costruzione della prossima generazione di reti agili e zero-touch, e di contribuire a plasmare un futuro in cui l’elemento differenziante degli operatori sarà la qualità dell’esperienza che offrono ai clienti. La visione di Orange di una rete 100% software-based va di pari passo con l’avanzata architettura cloud-native delle nostre soluzioni per offrire la migliore qualità di servizio in ogni situazione” ha affermato Anthony Goonetilleke, group president of Media, Network and Technology di Amdocs.

“Siamo lieti di collaborare con Amdocs alla costruzione della rete sperimentale 5G di Orange. Insieme, forniamo un vero Business Supporting System cloud-native che supporta i casi d’uso 5G di Orange orientati al futuro grazie all’agilità, alla scalabilità e al framework di automazione cloud-native di AWS” ha concluso Fabio Cerone, Managing Director Telecom EMEA di AWS.