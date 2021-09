Salesforce e Slack Technologies, acquisizione completata | ZeroUno

A fine luglio Salesforce ha annunciato di avere concluso l’acquisizione di Slack Technologies.

Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce, ha affermato: “Siamo felici di accogliere Slack nella famiglia Salesforce e dare il via alla collaborazione tra la soluzione CRM n. 1 al mondo e la piattaforma digitale pioniera del lavoro da remoto. Insieme plasmeremo il futuro del software aziendale, realizzando un ambiente digitale grazie al quale ogni azienda potrà offrire un’esperienza ottimale a clienti e dipendenti in ogni parte del mondo.”

“In quest’ultimo anno – ha dichiarato Bret Taylor, Presidente e Direttore Operativo di Salesforce – ci siamo resi conto che il mondo del lavoro non tornerà come prima. La sinergia tra Slack e Salesforce Customer 360 rappresenterà per tutte le aziende del mondo un unico punto di riferimento per le loro attività, nonché una piattaforma che favorisce l’interazione tra dipendenti, clienti e collaboratori consentendo loro di utilizzare le app di cui hanno bisogno.”

“Si tratta di un’opportunità unica per ripensare e ridefinire le modalità e il contesto in cui lavoriamo. Salesforce e Slack ricoprono un ruolo di primo piano nel guidare questo cambiamento epocale verso un mondo sempre più digitale. Ho grandi aspettative per il futuro” ha affermato Stewart Butterfield, CEO e Cofondatore di Slack.

Slack e Salesforce Customer 360 vogliono rappresentare per le aziende un unico punto di riferimento per le loro attività e una singola piattaforma per promuovere l’interazione tra dipendenti, clienti e collaboratori, mediante le app di cui hanno bisogno.

“Salesforce creerà un’area di lavoro moderna in grado di costruire una comunità, promuovere la collaborazione, la comunicazione, la funzionalità CRM, l’esperienza dei clienti e l’intelligenza artificiale in un ecosistema che accoglierà anche altre integrazioni, allo scopo di ampliare l’efficienza aziendale”. È ciò che ha affermato Wayne Kurtzman, Direttore della ricerca per il sociale, le comunità e la collaborazione di IDC.