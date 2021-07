UCC in cloud, così funziona Fastweb NeXXt Communication | ZeroUno

NeXXt Communication è il servizio in cloud di Unified Communication e Collaboration, pensato da Fastweb per fornire strumenti di ultima generazione per gestire al meglio il business aziendale, sia dall’ufficio che in mobilità.

Grazie alle avanzate funzionalità di NeXXt Communication anche le imprese più piccole possono evolvere in chiave digitale nelle modalità di interagire tra colleghi, clienti e partner e rendere più semplici ed efficienti la comunicazione, la collaborazione e la condivisione di documenti, adattandosi ai nuovi paradigmi del lavoro agile.

NeXXt Communication grazie alla convergenza tra telefono fisso, mobile e PC, consente di utilizzare il numero fisso del lavoro e di accedere ai servizi di centralino da qualunque dispositivo sia in sede che in mobilità, per avere sempre il proprio ufficio “a portata di mano”.

Le funzionalità di collaboration inoltre permettono la condivisione di file e documenti tra più persone, contemporaneamente e da qualsiasi device, di comunicare tramite video conference o instant messaging rispondendo così alle esigenze di flessibilità e mobilità, anche in smartworking.

Gestire le riunioni sarà ora più semplice: NeXXt Communication consente di creare infatti spazi di lavoro virtuali grazie a una interfaccia molto intuitiva che permette ad esempio di aggiungere nuovi partecipanti al team di lavoro, scambiare messaggi in tempo reale e lavorare simultaneamente su uno stesso documento.

NeXXt Communication, basandosi sulla piattaforma cloud di Fastweb, non richiede investimenti iniziali per il setup e la configurazione di apparati hardware presso la sede del cliente e offre altissime prestazioni ed elevati standard di sicurezza. Tale soluzione viene offerta “chiavi in mano” e sempre aggiornata: Fastweb si occuperà infatti dell’installazione e della gestione del servizio che potrà essere arricchito in qualsiasi momento di nuovi servizi al crescere delle necessità di business.