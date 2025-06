Metodologia Agile, 10 domande (e risposte) per gli executive – Parte 1

In questo primo di quattro video dedicati al mondo dell’Agile ci focalizziamo su come essere in controllo del progetto e al tempo stesso dare fiducia ai team perché si auto-organizzino, fornendo le risposte alle seguenti domande:

1 – Avendo io la responsabilità diretta del progetto, come posso fidarmi di team che si auto-organizzano?

2 – Come posso avere visibilità su cosa sta facendo il team, se non ci sono documentazione di progetto e rendicontazioni dettagliate?

3 – Come posso considerare un progetto di successo se non sono rispettati i vincoli di tempi e costi?