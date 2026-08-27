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Zero trust per l’IoT: come proteggere una superficie d’attacco sempre più estesa

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In Italia sono attivi 175 milioni di oggetti connessi. Sensori, telecamere e apparati industriali ampliano la superficie d’attacco e spesso sfuggono ai controlli tradizionali. Lo zero trust consente di limitarne accessi e comunicazioni, ma richiede inventario, identità affidabili e collaborazione tra IT, cybersecurity e OT. Le best practice

Pubblicato il 27 ago 2026
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ChatGPT Iot zerotrust

Sensori industriali, telecamere, contatori intelligenti, apparati medicali e sistemi per la gestione degli edifici sono spesso progettati per lavorare per anni, con capacità di elaborazione limitate e procedure di aggiornamento poco trasparenti. Una combinazione che rende l’Internet of Things uno dei punti più difficili da governare per CIO e CISO. Il modello zero trust permette di ridurre l’esposizione, a condizione di adattarlo ai vincoli operativi dell’IoT e di non considerarlo un prodotto da installare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Gianluca Ferrari

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