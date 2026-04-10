Industrial AI, è l’anno della svolta: adozione al 61% ma restano i nodi infrastrutturali

Nelle fabbriche moderne, i ritmi produttivi stanno cambiando in modo discreto. Non si tratta di nuovi macchinari o rumori meccanici, ma di linee di produzione che integrano capacità decisionali autonome.

È questo il contesto in cui si inserisce il 2026 State of Industrial AI Report di Cisco, una fotografia ampia e strutturata di come l’intelligenza artificiale stia entrando nei processi industriali su scala globale.

Lo studio, realizzato in collaborazione con Sapio Research, si basa su oltre 1.000 decision maker distribuiti in 19 Paesi e 21 settori industriali, tra cui manifattura, energia, trasporti e logistica, con un focus su aziende con fatturato superiore ai 100 milioni di dollari.

Il quadro che emerge è tutt’altro che sperimentale: l’industrial AI non è più confinata ai laboratori o ai progetti pilota, ma si sta radicando nelle operazioni quotidiane, spinta da esigenze concrete di efficienza, resilienza e sicurezza.

Tuttavia, sotto questa accelerazione, si muove una tensione meno visibile ma decisiva: quella tra il potenziale dell’intelligenza artificiale e la reale capacità delle organizzazioni di sostenerla, tra infrastrutture inadeguate, modelli operativi da ripensare e un equilibrio delicato tra innovazione e rischio.

Cos’è l’industrial AI

L’industrial AI è l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei contesti produttivi, dove i modelli non si limitano a interpretare dati ma intervengono direttamente sui processi. Il punto chiave è proprio questo: non parliamo di analisi a posteriori, ma decisioni operative in tempo reale.

Questa capacità cambia la natura stessa dei sistemi industriali, trasformandoli in ambienti dinamici in cui macchine, sensori e software collaborano per ottimizzare continuamente le operazioni.

Perché il 2026 sarà l’anno della svolta

Il 2026 segna un punto di svolta: l’industrial AI esce dall’ambito della sperimentazione e dei Proof of Concept per essere implementata concretamente sullo shopfloor.

Il 61% delle organizzazioni è già in fase di utilizzo attivo su larga scala, mentre un ulteriore 25% ha avviato implementazioni in specifiche aree e il 41% ha esteso l’AI su più siti produttivi. Solo il 14% si trova ancora in fase di esplorazione o pilot.

Anche l’impatto percepito cresce rapidamente: il 25% dei manager considera l’AI già trasformativa per il proprio business, un dato più che raddoppiato rispetto all’anno scorso.

Un’adozione guidata dalle esigenza di produttività

L’ingresso dell’AI nei contesti industriali parte quasi sempre da obiettivi concreti e misurabili. Il 63% delle aziende punta prima di tutto a migliorare la produttività, mentre il 42% guarda alla riduzione dei costi e il 36% al rafforzamento della sicurezza.

Non sorprende, quindi, che l’87% delle organizzazioni si aspetti risultati tangibili entro i primi due anni, segno di una forte pressione verso il ritorno rapido sugli investimenti.

Dall’efficienza alla resilienza: come evolve l’industrial AI

Se nella fase iniziale l’AI è stata utilizzata per rendere i processi più efficienti, oggi l’attenzione si sposta verso la resilienza operativa.

Due aziende su tre stanno ampliando l’uso dell’AI per affrontare scenari più complessi, come la continuità operativa, la gestione delle interruzioni e la sicurezza degli impianti.

Questo passaggio segna un cambio di paradigma: l’AI non serve più solo a “fare meglio”, ma a “resistere meglio”.

Le applicazioni più diffuse dell’AI nel manufacturing

I casi d’uso riflettono chiaramente questa evoluzione. L’automazione dei processi è oggi il caso d’uso più diffuso, con livelli di adozione che arrivano fino al 67% nelle organizzazioni più mature.

Accanto a questa, si consolidano scenari come l’ottimizzazione della supply chain, che raggiunge il 70% nei contesti avanzati, e l’ispezione automatizzata della qualità, adottata dal 64%. Anche la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dei consumi energetici mostrano una crescita significativa, entrambe intorno al 64% nei contesti più maturi .

Questi numeri raccontano un’AI sempre più diffusa lungo tutta la catena del valore, dalla produzione alla logistica fino alla sostenibilità.

Cisco “2026 State of Industrial AI Report”

ROI e aspettative: l’AI deve dimostrare valore immediato

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le aspettative che i CIO ripongono nell’AI applicata ai contesti manifatturieri: il 22% delle aziende dichiara di vedere già risultati concreti, mentre il 33% si aspetta benefici entro un anno e il 32% entro due anni.

Questo orizzonte temporale molto breve spinge le aziende a privilegiare use case con impatto immediato, come l’aumento della produttività, indicato dal 59% come risultato principale atteso, seguito dalla riduzione dei costi (42%) e da decisioni più rapide (37%).

Cisco “2026 State of Industrial AI Report”

Il vero limite? Le infrastrutture

Dietro l’entusiasmo per l’AI emerge una realtà più complessa: senza infrastrutture adeguate, la scalabilità resta un miraggio.

Il 97% delle aziende prevede che l’AI avrà un impatto diretto sui requisiti di rete. In particolare, il 51% indica la necessità di maggiore affidabilità della connettività, il 44% richiede più capacità di Edge Computing e il 42% segnala un aumento della domanda di banda.

Non è solo una questione tecnica, ma strutturale, perché l’AI riscrive completamente i requisiti delle infrastrutture industriali.

Cybersecurity: il principale ostacolo (e opportunità)

La sicurezza è il grande elefante nella stanza. Il 40% delle aziende la indica come principale barriera all’adozione, mentre il 48% la considera la sfida più critica nelle reti industriali.

Eppure, nello stesso tempo, il 98% delle organizzazioni considera la cybersecurity un elemento fondamentale o molto importante per le infrastrutture AI-ready.

Il paradosso è evidente: la sicurezza rallenta l’AI, ma senza sicurezza l’AI non può esistere.

Cisco “2026 State of Industrial AI Report”

Il nodo organizzativo: IT e OT ancora troppo distanti

Oltre alla tecnologia, emerge un problema organizzativo. Il 43% delle aziende opera ancora con una collaborazione limitata o nulla tra IT e OT.

Questo ha conseguenze concrete: le organizzazioni con team separati registrano maggiore instabilità delle reti e minore fiducia nella scalabilità dell’AI. Al contrario, dove esiste collaborazione, aumentano stabilità, sicurezza e capacità di implementazione.

In altre parole, l’industrial AI non è solo un progetto tecnologico, ma un esercizio di allineamento aziendale.

Investimenti e priorità: dove vanno i budget

L’AI rappresenta già il 13% dei budget di networking e l’83% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti.

Le priorità si concentrano su tecnologie abilitanti come robotica, sistemi di visione, sensori avanzati ed Edge Computing, segno che l’industrial AI si sta spostando verso modelli sempre più autonomi e data-driven.

Il futuro dell’industrial AI: fiducia elevata, trasformazione lenta

Guardando avanti, il 93% delle aziende si dichiara fiducioso nella propria capacità di scalare l’AI. Tuttavia, solo una minoranza si aspetta una trasformazione completa dei processi.

La maggior parte continua a utilizzare l’AI in modo tattico, concentrandosi su miglioramenti incrementali piuttosto che su una reingegnerizzazione radicale.

Industrial AI, tra potenzialità e realtà

L’industrial AI è già una realtà operativa, ma il suo pieno potenziale è ancora in fase di costruzione.anche che esistono vincoli strutturali che ne limitano la diffusione su larga scala. Infrastrutture, sicurezza e organizzazione diventano quindi i veri fattori critici.

Chi riuscirà a risolvere questa equazione non avrà solo fabbriche più efficienti, ma sistemi industriali capaci di adattarsi, prevedere e reagire. Non più semplici catene produttive, ma organismi intelligenti in continua evoluzione.