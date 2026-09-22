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Quantum computing, la frenata di NEC

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Il gruppo giapponese interrompe lo sviluppo di una macchina proprietaria, pur proseguendo la ricerca. Con la disponibilità commerciale ancora lontana e la redditività difficile da prevedere, le imprese devono sviluppare competenze mirate, monitorare i progressi e valutare con prudenza gli investimenti

Pubblicato il 22 set 2026
quantum computing per i CIO
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Il quantum computing resta una delle aree più avanzate della ricerca informatica, ma la distanza tra un risultato di laboratorio e una macchina utilizzabile su scala commerciale continua a condizionare le scelte di chi investe.

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