Affidabilità dei servizi, semplificazione operativa e capacità di gestire volumi crescenti. Sono queste le principali esigenze che hanno portato Diennea ad adottare Nutanix Kubernetes Platform (NKP), facendo evolvere l’ambiente dedicato ai microservizi sul quale poggia una parte significativa della propria offerta digitale.
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Diennea punta su Nutanix per sostenere la crescita internazionale
La partnership semplifica la gestione dei servizi, rafforza stabilità e sicurezza e prepara l’evoluzione dell’offerta, anche attraverso nuovi progetti basati sull’intelligenza artificiale. Tempi e risorse operative calano del 70%, mentre l’uptime supera il 99,99%
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