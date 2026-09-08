La corsa alla costruzione di infrastrutture per l’intelligenza artificiale incontra un ostacolo sempre più rilevante: la disponibilità di energia nei luoghi e nei tempi richiesti dagli operatori. È su questo terreno che si colloca l’accordo annunciato da Vertiv per acquisire UtilityInnovation Group (UIG), società specializzata nella progettazione di microgrid (le reti elettriche locali intelligenti che possono funzionare sia collegate alla rete pubblica sia in modo autonomo) e nei sistemi avanzati di controllo dell’alimentazione.

L’operazione prevede un corrispettivo di circa 1,45 miliardi di dollari in contanti al momento del closing, al quale potrà aggiungersi una componente variabile fino a 1,15 miliardi. L’eventuale earn-out, si legge in una nota, sarà legato al raggiungimento di determinati obiettivi di Ebitda su periodi di dodici e ventiquattro mesi.

Il prezzo iniziale corrisponde a circa tredici volte l’Ebitda previsto di UIG per il 2027. Secondo Vertiv, il multiplo dovrebbe ridursi significativamente qualora la componente variabile venisse corrisposta per intero. La società prevede inoltre che l’integrazione contribuisca positivamente all’utile per azione adjusted già nel primo anno successivo al completamento.

Dalla rete elettrica al chip

L’accordo amplia il perimetro nel quale Vertiv può intervenire nella progettazione dei data center. Il gruppo, già attivo nelle soluzioni di alimentazione, raffreddamento e gestione dell’infrastruttura critica, punta a estendere la propria presenza fino all’interconnessione con la rete elettrica e alla generazione onsite.

L’integrazione di UIG porterà nel portafoglio sistemi di controllo per le microgrid, soluzioni per coordinare la produzione locale e lo storage energetico, quadri elettrici dedicati e architetture behind-the-meter. Quest’ultima espressione indica le infrastrutture collocate a valle del punto di connessione con la rete pubblica e gestite direttamente dal proprietario o dall’operatore del sito.

«Per gli operatori di data center AI, il vantaggio competitivo dipende sempre più dalla rapidità con cui è possibile passare dalla selezione del sito al first token – spiega Giordano Albertazzi, Chief Executive Officer di Vertiv (nella foto) – Vertiv dispone del portfolio più completo del settore per l’alimentazione e il raffreddamento. Con UIG, prevediamo di estendere questo portfolio a monte, fino all’interconnessione con la rete elettrica e alle fonti di alimentazione onsite, creando un’architettura coordinata dalla fonte al chip, senza vincolare i clienti a una singola tecnologia di generazione o a un unico fornitore».

Il concetto di “first token” collega direttamente l’infrastruttura fisica al momento in cui un sistema di intelligenza artificiale diventa operativo e inizia a elaborare le richieste. Ridurre il tempo che separa la scelta del sito dall’avvio dei carichi di lavoro diventa quindi un fattore competitivo, soprattutto in un mercato nel quale la domanda di capacità procede più rapidamente dello sviluppo delle reti elettriche.

Project Charge: Preliminary DD Report Out

Il time-to-power diventa una variabile strategica

La crescente densità di calcolo richiesta dai sistemi di AI sta modificando la pianificazione dei data center. Le decisioni sull’architettura energetica vengono anticipate alle prime fasi del progetto, perché la possibilità di ottenere una connessione adeguata alla rete può determinare tempi, dimensioni e sostenibilità economica dell’intero investimento.

Le microgrid consentono di coordinare fonti di generazione presenti nel sito, sistemi di accumulo e collegamento alla rete pubblica. Possono quindi sostenere un impianto durante l’attesa della piena connessione, aumentare la capacità disponibile o permettere configurazioni capaci di funzionare in modo indipendente.

«Insieme -aggiunge Albertazzi – prevediamo di essere meglio posizionati per supportare siti connessi alla rete, implementazioni bridge-to-grid e siti islanded alimentati da generazione onsite, riducendo al contempo la complessità dalla pianificazione del sito fino all’implementazione a livello di rack. Questa capacità ampliata può aiutare i clienti ad accelerare il time-to-power e, in ultima analisi, il time-to-first-token».

Le configurazioni bridge-to-grid permettono di avviare un sito attraverso fonti locali in attesa della connessione definitiva alla rete, mentre quelle islanded possono operare autonomamente. L’obiettivo è offrire più opzioni agli operatori senza legare l’architettura a una sola tecnologia di generazione o a uno specifico fornitore.

Le competenze portate da UtilityInnovation Group

Fondata nel 2020 e con sede centrale a Raleigh, in North Carolina, UIG dispone anche di una presenza europea a Dublino e di stabilimenti produttivi in North Carolina e New Jersey. La società progetta sistemi destinati al bilanciamento in tempo reale del carico e della frequenza, combinando risorse energetiche locali e connessioni alla rete.

La sua offerta comprende software proprietario di controllo, quadri elettrici personalizzati per microgrid e sistemi di accumulo. L’azienda ha inoltre maturato esperienza nella realizzazione di infrastrutture destinate agli operatori di data center AI negli Stati Uniti e in Europa.

Un elemento centrale della proposta di UIG è l’indipendenza dalla tecnologia di generazione. Le architetture possono essere configurate in base alle fonti che ciascun sito è in grado di autorizzare, alimentare e finanziare. Questo approccio permette di considerare fin dall’inizio le caratteristiche del territorio, la capacità della rete e i vincoli economici e normativi.

«UIG è stata fondata per affrontare le crescenti complessità legate all’alimentazione dei data center attraverso architetture flessibili e indipendenti dalla tecnologia – sottolinea Sidney Hinton, Founder e CEO di UIG – La presenza globale di Vertiv, il suo portfolio di infrastrutture critiche e le sue capacità del service rappresentano un forte elemento di complementarità strategica con ciò che abbiamo costruito. Riteniamo che questa combinazione possa ampliare la portata delle competenze di UIG nei sistemi di controllo per microgrid e nelle architetture di alimentazione, creando maggiore valore per i clienti in un momento in cui la disponibilità di energia rappresenta un vincolo sempre più critico per la crescita dei data center».

Un unico interlocutore lungo la catena infrastrutturale

Con l’integrazione, Vertiv punta a coprire una porzione più ampia della power chain, collegando la pianificazione delle fonti energetiche alle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento installate nei data center. La piattaforma di controllo di UIG può orchestrare in tempo reale diverse fonti e coordinarle con il critical power train, cioè l’insieme dei sistemi che garantiscono continuità e qualità dell’alimentazione ai carichi informatici.

Per i clienti, il risultato atteso è un accesso più rapido alla potenza necessaria, una minore dipendenza dalle tempistiche delle utility e la possibilità di aumentare la capacità dei siti oltre i limiti della sola rete elettrica. Vertiv mira anche a proporsi come interlocutore responsabile dell’intera architettura, dall’interconnessione fino al livello dei rack.

L’acquisizione resta soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura. Il completamento è previsto nel quarto trimestre del 2026.