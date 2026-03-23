Sicurezza e continuità operativa: Codognotto rafforza il modello cyber con WindTre Business

Il Gruppo Codognotto avvia un percorso di rafforzamento della cybersecurity scegliendo WindTre Business per proteggere infrastrutture e processi digitali distribuiti su scala internazionale. L’azienda logistica italiana, presente con 30 sedi in 16 Paesi e circa 250.000 trasporti l’anno, punta a garantire continuità operativa e affidabilità dei servizi rivolti a clienti e partner.

L’intervento si basa sull’adozione di un servizio MDR (Managed Detection & Response), progettato per identificare e bloccare in modo proattivo le minacce più avanzate. La soluzione integra tecnologie di partner come Crowdstrike con le attività di monitoraggio e risposta del Security Operation Center di WindTre Business e di RAD, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’approccio combina automazione e analisi umana, consentendo una visione completa dei processi interni e delle interazioni operative. Un elemento rilevante per un’organizzazione che gestisce una rete di oltre 3.000 fornitori e flussi distribuiti su più Paesi.

«In un business sempre più guidato dai dati, continuità operativa e sicurezza rappresentano fattori strategici imprescindibili» sottolinea Marco Teot, Transformation & Digitalization Manager del Gruppo Codognotto. «Investire in cybersecurity significa proteggere il patrimonio digitale dell’azienda e creare le condizioni affinché innovazione tecnologica e sostenibilità possano evolvere in modo sicuro, resiliente e affidabile».

L’adozione di un modello MDR consente di superare i limiti delle difese tradizionali, introducendo capacità di rilevazione avanzata e intervento tempestivo. Per realtà distribuite e fortemente interconnesse, la rapidità di risposta agli incidenti diventa un fattore determinante per ridurre l’esposizione al rischio e contenere gli impatti operativi.