Incloud Team entra in Deda Next: tecnologia e dati al servizio delle smart city

Deda Next, società del Gruppo Deda impegnata nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, ha acquisito Incloud Team, realtà bresciana che da oltre vent’anni sviluppa software e servizi dedicati alla Polizia Locale. L’acquisizione rappresenta per Deda Next un passaggio strategico nella costruzione di un ecosistema tecnologico integrato per la gestione urbana, capace di connettere persone, processi e dati in un’unica piattaforma digitale a supporto delle amministrazioni locali e dei cittadini.