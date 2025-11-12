Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

Incloud Team entra in Deda Next: tecnologia e dati al servizio delle smart city

La partnership tra Deda Next e Incloud Team apre nuove prospettive per la gestione urbana intelligente, con tecnologie pensate per migliorare la sicurezza e la collaborazione tra enti locali

Pubblicato il 12 nov 2025
Deda Next, società del Gruppo Deda impegnata nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, ha acquisito Incloud Team, realtà bresciana che da oltre vent’anni sviluppa software e servizi dedicati alla Polizia Locale. L’acquisizione rappresenta per Deda Next un passaggio strategico nella costruzione di un ecosistema tecnologico integrato per la gestione urbana, capace di connettere persone, processi e dati in un’unica piattaforma digitale a supporto delle amministrazioni locali e dei cittadini.

