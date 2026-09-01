La provenienza delle tecnologie diventerà un criterio di scelta aziendale? Accanto a prestazioni, costi e sicurezza, i CIO devono ormai valutare anche chi controlla le piattaforme, a quale giurisdizione rispondono e quanto sarebbe complesso sostituirle. Le tensioni geopolitiche e la centralità assunta dai dati hanno portato la dipendenza dalle Big Tech al centro delle strategie digitali europee.

La sovranità digitale sta entrando sempre più nell’agenda dei CIO. Il tema riguarda la capacità di un’organizzazione di conoscere, governare e, quando necessario, trasferire le tecnologie sulle quali poggiano dati, applicazioni e processi critici. Una prospettiva più ampia della semplice localizzazione dei server, che coinvolge proprietà dei fornitori, giurisdizione, controllo, disponibilità del codice, supply chain e portabilità dei workload.

La necessità di ridurre la dipendenza dalle Big Tech statunitensi non implica una sostituzione generalizzata dei servizi già utilizzati. Per molte aziende sarebbe un’operazione costosa, complessa e poco realistica. L’obiettivo diventa piuttosto costruire un maggiore margine di scelta, distribuendo i carichi tra più operatori e identificando le componenti per le quali il controllo europeo produce un vantaggio concreto in termini di continuità, sicurezza e conformità.

Il Cloud Sovereignty Framework: otto criteri e cinque livelli

Una griglia più articolata arriva dal Cloud Sovereignty Framework della Commissione europea. Il documento, nella versione aggiornata a ottobre 2025, è stato elaborato per valutare i servizi cloud nell’ambito di una procedura di acquisto della Commissione. Pur non costituendo una certificazione generale, propone un metodo applicabile anche da altre organizzazioni interessate a misurare il grado di autonomia offerto dai provider.

Il modello combina esperienze già maturate a livello europeo e nazionale: le regole e l’architettura di Gaia-X, il Trusted Cloud Referential dell’associazione francese Cigref, il quadro europeo sulla certificazione della cybersecurity e le strategie adottate da Francia e Germania. A queste si aggiungono criteri relativi ai controlli sulle esportazioni, alla resilienza della supply chain e alla possibilità di sottoporre servizi e infrastrutture a verifiche indipendenti.

La Commissione individua otto dimensioni della sovranità. La prima riguarda il radicamento strategico del fornitore nell’ecosistema industriale, finanziario e giuridico dell’Unione. Seguono l’esposizione a leggi e autorità straniere, il controllo di dati e sistemi di intelligenza artificiale, la capacità operativa degli attori europei, la trasparenza della catena di fornitura, l’indipendenza dello stack tecnologico, il governo della sicurezza e la sostenibilità ambientale.

La valutazione entra nel merito di aspetti che spesso rimangono fuori dai tradizionali controlli di conformità. Considera, tra gli altri, la stabilità della proprietà, l’origine dei finanziamenti, la giurisdizione nella quale viene sviluppata la proprietà intellettuale, la provenienza di hardware, firmware e software, la localizzazione del personale di supporto e la disponibilità delle competenze necessarie a mantenere attivo il servizio. La sovranità viene così misurata lungo l’intera catena tecnologica e societaria, anziché fermarsi alla posizione geografica dei data center.

Un’attenzione specifica è dedicata ai dati e all’intelligenza artificiale. Il cliente dovrebbe conservare il controllo effettivo delle chiavi crittografiche e poter verificare quando, dove e da chi siano state consultate le informazioni. Il framework considera inoltre la possibilità di cancellare definitivamente i dati, l’assenza di trasferimenti automatici verso Paesi terzi e il grado di controllo europeo su modelli, pipeline, addestramento e infrastrutture di AI.

Sul piano operativo e tecnologico, la Commissione valuta la facilità con cui i workload possono essere trasferiti, la disponibilità di API documentate e protocolli aperti, l’accessibilità del codice e la capacità di eseguire manutenzione e aggiornamenti senza dipendere da soggetti extraeuropei. Rientrano nell’analisi anche i fornitori e subfornitori critici, i Security operations center, la gestione dei log e la possibilità di applicare autonomamente le patch di sicurezza.

Dai requisiti minimi al Sovereignty Score

Il framework utilizza due strumenti complementari. Il primo è il Sovereignty Effectiveness Assurance Level, indicato con l’acronimo SEAL. La scala comprende cinque livelli, da SEAL-0 a SEAL-4. Il livello iniziale descrive servizi, tecnologie e operazioni controllati esclusivamente da soggetti extraeuropei. SEAL-1 indica l’applicazione formale del diritto europeo, accompagnata però da una limitata capacità di farlo valere nei confronti di terze parti straniere.

Con SEAL-2 si raggiunge la sovranità dei dati, pur in presenza di dipendenze extra-Ue rilevanti. SEAL-3 corrisponde alla resilienza digitale: gli attori comunitari esercitano un’influenza concreta, anche se non ancora completa, e il controllo esterno diventa marginale. SEAL-4 identifica infine la piena sovranità digitale, con tecnologia e operazioni interamente sotto controllo europeo, soggette soltanto al diritto dell’Unione e prive di dipendenze critiche da Paesi terzi.

Nelle procedure di acquisto, l’amministrazione può stabilire un livello SEAL minimo per ciascuna delle otto dimensioni. Le offerte che non raggiungono i livelli minimi indicati nei criteri di gara vengono escluse dalla procedura. Il sistema evita quindi che un risultato elevato in un’area compensi automaticamente una debolezza sostanziale in un’altra: una piattaforma solida sul piano della protezione dei dati potrebbe, per esempio, risultare inadeguata per la dipendenza operativa o per l’opacità della supply chain.

Al livello di garanzia si affianca il Sovereignty Score, che permette di confrontare le caratteristiche delle offerte ammesse. La catena di fornitura riceve il peso maggiore, pari al 20% del punteggio. Sovranità strategica, operativa e tecnologica valgono ciascuna il 15%; gli aspetti giuridici, il controllo di dati e AI e la sicurezza pesano il 10% ciascuno, mentre alla sostenibilità ambientale è attribuito il restante 5%.

La distribuzione dei pesi rivela la prospettiva industriale adottata dalla Commissione. Il controllo giuridico e la conformità rappresentano soltanto una parte della valutazione: assumono un ruolo altrettanto rilevante la possibilità di continuare a operare, la sostituibilità delle tecnologie e la conoscenza dell’intera catena di approvvigionamento. Per i CIO, il framework può quindi diventare una matrice con cui associare a ogni workload il livello di sovranità richiesto, graduando le tutele in funzione della sua criticità.

Cloud sovrano, la bussola di Gartner per orientarsi nel mercato

La crescita dell’offerta rende più complesso stabilire che cosa possa essere definito realmente “cloud sovrano”. Provider locali, piattaforme delle Big Tech isolate per singola giurisdizione, infrastrutture gestite da partner nazionali e ambienti privati installati presso il cliente promettono livelli diversi di controllo. A fornire una chiave di lettura è il “Market Guide for Cloud Infrastructure Sovereign Solutions”, pubblicato da Gartner nel giugno 2026.

Secondo la società di analisi, l’interesse verso queste soluzioni è alimentato dall’incertezza geopolitica, dalla ricerca di una maggiore autonomia e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale. L’addestramento e l’utilizzo dei modelli richiedono infatti di governare dati, capacità di calcolo e componenti tecnologiche sempre più strategiche. A questa esigenza si aggiungono normative locali più stringenti sulla conservazione e sul trattamento delle informazioni.

Il mercato riunisce però offerte molto differenti. Gartner precisa che il proprio elenco di fornitori è rappresentativo e non costituisce una classifica né una previsione sulle aziende destinate ad affermarsi. Per il CIO, quindi, la presenza di una soluzione in una guida di mercato rappresenta un punto di partenza, mentre la scelta richiede una verifica puntuale dell’architettura, della giurisdizione e delle dipendenze sottostanti.

Dati, operazioni e tecnologia: i tre livelli della sovranità

Gartner articola la sovranità digitale in tre principi fondamentali: controllo dei dati, delle operazioni e della tecnologia. Il primo riguarda la possibilità di applicare alle informazioni le regole della giurisdizione di origine, indipendentemente dalla loro collocazione fisica. Comprende la residenza dei dati, la gestione delle copie, la protezione delle chiavi crittografiche e la capacità di impedire accessi non autorizzati anche al personale del provider.

La sovranità operativa misura invece la visibilità e il controllo esercitati dal cliente sulle attività del fornitore. Diventano rilevanti la localizzazione degli addetti, il monitoraggio degli accessi amministrativi, la disponibilità dei log, la possibilità di effettuare audit e l’eventuale affidamento della gestione a un partner nazionale indipendente da autorità straniere.

Il livello più avanzato è quello tecnologico. Indica la capacità dell’organizzazione di assicurare continuità ai sistemi e conservarne il controllo anche in caso di interruzione del rapporto con il provider. Può comprendere l’installazione dell’infrastruttura presso il cliente, l’impiego di tecnologie utilizzabili senza autorizzazioni esterne e il funzionamento in modalità disconnessa o completamente isolata dalla rete.

Questa distinzione permette di superare una visione della sovranità limitata al luogo in cui si trovano i server. La collocazione di un data center nell’Unione europea può soddisfare un requisito di residenza, ma non assicura da sola il controllo sulle copie, sulle operazioni o sulla tecnologia impiegata.

Il compromesso tra autonomia e ricchezza delle funzionalità

Il Market Guide colloca le diverse modalità di erogazione lungo uno spettro. A un’estremità si trovano i cloud pubblici degli hyperscaler globali, caratterizzati da un numero elevato di servizi e da una continua capacità di innovazione, ma generalmente limitati alla sovranità dei dati. Seguono le piattaforme isolate per giurisdizione, le offerte gestite da partner locali e i cloud regionali costruiti su tecnologie hyperscale.

Verso il grado più elevato di autonomia si collocano i cloud regionali basati su tecnologie indipendenti dagli hyperscaler e le infrastrutture private installate presso il cliente o in un ambiente dedicato. Le soluzioni open source possono rafforzare ulteriormente il controllo tecnologico, consentendo di utilizzare e modificare il software anche senza il supporto del fornitore originario.

Da questa progressione emerge il principale compromesso segnalato da Gartner: all’aumentare della sovranità può ridursi la quantità di funzionalità immediatamente disponibili. La ricerca del massimo livello di autonomia comporta spesso più responsabilità operative, maggiori competenze interne e un’offerta meno ampia rispetto agli ecosistemi delle Big Tech.

Per questo Gartner invita le organizzazioni a verificare anzitutto se il servizio cloud soddisfi le esigenze funzionali e soltanto dopo a valutarne le caratteristiche di sovranità. La selezione dovrebbe essere preceduta dal sostegno del vertice aziendale e da una business impact analysis, utile a identificare i workload realmente strategici ed escludere le opzioni troppo costose o inadeguate.

Il CIO può quindi stabilire quale combinazione di sovranità dei dati, operativa e tecnologica sia necessaria per ciascun carico, evitando di applicare indistintamente il livello massimo di protezione all’intero patrimonio informativo.

I rischi strategici della dipendenza dai grandi provider tecnologici statunitensi Amazon Web Services, Microsoft e Google hanno costruito ecosistemi difficili da replicare per ampiezza, capacità di investimento e disponibilità di servizi. Affidarsi in misura prevalente a queste piattaforme permette di accedere rapidamente a tecnologie avanzate, ma concentra in poche aziende una parte rilevante dell’infrastruttura digitale europea. Il rischio riguarda anzitutto il vendor lock-in. Database proprietari, interfacce specifiche, formati poco interoperabili, strumenti di gestione esclusivi e costi di uscita possono rendere oneroso trasferire applicazioni e dati verso un altro provider. Più un’impresa utilizza servizi gestiti strettamente integrati, maggiore può diventare la distanza tecnica ed economica da percorrere per cambiare piattaforma. A questo si aggiunge la dimensione giurisdizionale. Conservare i dati in un data center europeo costituisce un elemento importante, ma non esaurisce la questione quando il fornitore o la società che controlla la tecnologia rispondono anche a ordinamenti di Paesi terzi. Per un CIO è quindi necessario ricostruire la catena di controllo: chi possiede l’infrastruttura, chi amministra le chiavi crittografiche, da dove opera il personale di supporto, quali aziende sviluppano il software e quali autorità possono avanzare richieste di accesso. Le tensioni geopolitiche attribuiscono a queste valutazioni un peso ulteriore. Restrizioni commerciali, modifiche alle politiche di esportazione o sospensioni dei servizi possono trasformare una dipendenza tecnica in un problema di continuità operativa. La sovranità assume così il significato di resilienza e capacità di mantenere attivi i sistemi essenziali anche in condizioni avverse.

Le alternative europee per l’infrastruttura cloud e il calcolo ad alte prestazioni

L’offerta europea nel cloud resta più frammentata di quella delle Big Tech, ma comprende operatori maturi e specializzati. Il mercato include piattaforme generaliste, servizi bare metal, cloud dedicati, hosting gestito, infrastrutture per settori regolamentati e ambienti compatibili con tecnologie open source.

La scelta non dovrebbe partire dalla nazionalità dichiarata dal provider, bensì dai requisiti del workload. Un sistema che gestisce dati sanitari, informazioni industriali riservate o servizi pubblici richiede livelli di controllo diversi rispetto a un sito aziendale o a un ambiente temporaneo di sviluppo.

Piattaforme di cloud sovrano e servizi di hosting ad alta affidabilità

Tra gli operatori comunitari più conosciuti figurano OVHcloud e Scaleway in Francia, IONOS e STACKIT in Germania, Aruba, Reevo, Wiit in Italia e UpCloud in Finlandia. A questi si affiancano fornitori nazionali e regionali con offerte dedicate alle amministrazioni pubbliche, ai servizi finanziari e alle imprese che richiedono assistenza e gestione interamente europee.

Nell’aprile 2026 la Commissione europea ha assegnato un contratto quadro da un massimo di 180 milioni di euro per servizi di cloud sovrano a quattro raggruppamenti guidati da aziende europee. Tra i soggetti coinvolti figurano STACKIT, Scaleway, OVHcloud e Proximus. La selezione è stata condotta sulla base di obiettivi riguardanti controllo strategico, giurisdizione, apertura tecnologica, sicurezza, supply chain e sostenibilità.

Il caso mostra anche che la sovranità può assumere gradazioni differenti. Alcune offerte utilizzano tecnologie sviluppate fuori dall’Unione ma inserite in un ambiente governato da soggetti europei e sottoposto a vincoli specifici. Per il CIO diventa essenziale misurare il grado di dipendenza residua: un servizio erogato da un’impresa europea può continuare a poggiare su componenti non sostituibili provenienti da fornitori esterni.

Nel calcolo ad alte prestazioni, l’Europa dispone inoltre dell’infrastruttura EuroHPC. Le AI Factories europee mettono a disposizione capacità di calcolo, dati, competenze e servizi di supporto per imprese, startup e ricerca. La rete comprende 19 AI Factories e 13 antenne territoriali, costruite attorno a supercomputer ottimizzati per l’intelligenza artificiale.

Queste strutture non rappresentano un sostituto diretto del cloud commerciale per ogni carico aziendale, ma ampliano le possibilità disponibili per addestramento, sperimentazione e sviluppo di modelli avanzati. Possono diventare una componente della strategia tecnologica europea soprattutto per imprese innovative, università e progetti industriali ad alta intensità di calcolo.

Soluzioni di archiviazione dati crittografate e gestione dell’infrastruttura ibrida

Il controllo dei dati può essere rafforzato attraverso piattaforme che consentono di separare l’applicazione dal luogo in cui vengono conservate le informazioni. Nextcloud, sviluppata da una società tedesca, permette di realizzare ambienti di file sharing, collaborazione e comunicazione installabili su infrastrutture proprie o presso provider selezionati dall’organizzazione. La possibilità di scegliere l’hosting riduce la dipendenza da un unico modello di erogazione.

Nell’archiviazione crittografata trova spazio anche l’operatore spagnolo Internxt. Altri servizi molto noti, tra cui Proton Drive e Tresorit, hanno sede in Svizzera: appartengono al panorama tecnologico europeo in senso geografico, ma non sono fornitori comunitari. È una distinzione rilevante quando una procedura di acquisto richiede espressamente sede, controllo o trattamento dei dati all’interno dell’Unione.

Per gestire infrastrutture ibride e multicloud, le aziende possono ricorrere a tecnologie aperte come OpenStack e Kubernetes, affiancate da strumenti di automazione e gestione dei container. L’adozione di standard diffusi facilita la portabilità, purché le applicazioni siano progettate fin dall’inizio per evitare dipendenze profonde da servizi proprietari.

La crittografia offre una protezione realmente efficace quando il cliente conserva il controllo delle chiavi. Occorre quindi verificare se il provider possa accedere ai dati in chiaro, dove siano custodite le chiavi, quali procedure di recupero esistano e chi possa autorizzarne l’utilizzo.

L’impatto delle normative europee su conformità e protezione dei dati Il quadro europeo contribuisce a spostare il mercato verso maggiore trasparenza, portabilità e responsabilità. Il GDPR rimane il riferimento per la protezione dei dati personali, mentre NIS2 e Dora rafforzano gli obblighi legati alla gestione dei rischi, alla sicurezza della supply chain e alla resilienza operativa. Un ruolo centrale spetta al Data Act, applicabile dal 12 settembre 2025. Il regolamento stabilisce regole per facilitare il passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati e promuove l’interoperabilità del mercato cloud. Per le imprese significa poter affrontare il tema della migrazione anche sul piano contrattuale, oltre che tecnologico. La conformità europea, tuttavia, non rappresenta automaticamente una certificazione di sovranità. Un servizio può rispettare il GDPR pur dipendendo da tecnologie, personale o società controllanti esterne all’Unione. Compliance, sicurezza e sovranità sono criteri collegati, ma non coincidenti. Per questo dovrebbero essere valutati separatamente nei capitolati e successivamente ricomposti in un profilo di rischio unitario.

Strumenti di produttività e collaborazione sicura per l’ecosistema enterprise

La dipendenza dalle Big Tech si concentra spesso nel livello più visibile dello stack: posta elettronica, gestione documentale, chat, videoconferenza e calendari. I “giganti” multinazionali d’oltreoceano riuniscono queste funzioni in ecosistemi integrati, sostenuti da reti globali e da un’esperienza d’uso consolidata.

L’Europa offre diverse alternative, ma il confronto non può limitarsi alla presenza delle funzionalità di base. Compatibilità dei documenti, gestione delle identità, applicazioni mobili, accessibilità, supporto, continuità degli aggiornamenti e capacità di integrazione determinano la reale sostenibilità della migrazione.

Suite aziendali open source e piattaforme di gestione documentale

LibreOffice rimane una delle principali alternative open source per la produttività individuale. La sua adozione può ridurre la dipendenza dai formati proprietari, specialmente quando viene accompagnata dall’uso degli standard OpenDocument. Nelle organizzazioni complesse, tuttavia, la compatibilità con macro, modelli e documenti avanzati deve essere verificata prima della distribuzione.

Nextcloud combina archiviazione, condivisione, calendario, contatti e collaborazione. Può essere integrata con editor online e strumenti per la gestione dei flussi documentali. Il controllo dell’infrastruttura e la disponibilità del codice sorgente la rendono interessante per le realtà che intendono mantenere dati e amministrazione dei sistemi nel proprio perimetro.

Un altro progetto rilevante è openDesk, promosso dal Centro tedesco per la sovranità digitale della pubblica amministrazione. La piattaforma riunisce componenti open source per posta, documenti, file, chat, videoconferenza e project management. Il suo valore risiede soprattutto nell’approccio modulare: l’organizzazione può sostituire singoli elementi senza dover abbandonare l’intero ambiente.

La migrazione richiede comunque un’analisi dei processi. Spostare i file senza rivedere autorizzazioni, workflow, integrazioni e politiche di conservazione rischia di trasferire nella nuova piattaforma le inefficienze della precedente.

Euro-Office, la sfida europea alle piattaforme di produttività

Tra le novità del 2026 figura Euro-Office, una suite open source sviluppata per creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni. L’iniziativa è stata avviata da una coalizione di imprese e organizzazioni che comprende IONOS, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian e BTactic. Si tratta di un progetto industriale europeo, distinto dalle iniziative istituzionali dell’Unione.

L’obiettivo è offrire ad aziende, amministrazioni pubbliche e istituzioni educative un’alternativa alle piattaforme di produttività delle Big Tech. Euro-Office punta su un’interfaccia familiare e sulla compatibilità con i formati di Microsoft Office, così da contenere l’impatto della migrazione sugli utenti e ridurre la necessità di convertire il patrimonio documentale esistente.

Secondo i promotori, il codice è distribuito con licenza open source e il progetto adotta una governance aperta ai contributi di imprese, sviluppatori e organizzazioni della società civile. La suite è basata sul codice AGPL di OnlyOffice, sottoposto dai promotori a revisione e riorganizzazione per creare una base indipendente, sviluppabile e mantenibile sotto controllo europeo. Euro-Office è disponibile anche come motore di editing integrato in Nextcloud Office.

La compatibilità con i formati proprietari rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto, ma richiede una valutazione attenta in termini di interoperabilità. Per i CIO sarà importante verificare il supporto effettivo agli standard aperti, la maturità delle funzionalità, la continuità dello sviluppo e la possibilità di trasferire i documenti verso altre piattaforme. La governance europea del software riduce una componente della dipendenza, mentre la reale sovranità dipende anche dai formati utilizzati e dal controllo sull’infrastruttura che ospita il servizio.

Comunicazione crittografata e videoconferenza: le opzioni europee

Nel campo della messaggistica sicura, la francese Olvid propone un’architettura progettata per ridurre la raccolta di dati identificativi. Il protocollo Matrix, nato in Europa e basato su uno standard aperto e federato, consente invece di costruire sistemi di comunicazione interoperabili. Tra i client più diffusi figura Element, società con sede nel Regno Unito, quindi esterna all’Unione europea.

Per le videoconferenze sono disponibili progetti open source come Jitsi, Nextcloud Talk e servizi gestiti da provider comunitari. Nel caso di Jitsi, la natura aperta del software consente il self-hosting, ma proprietà del servizio utilizzato, hosting e giurisdizione devono essere verificati separatamente.

La sicurezza della comunicazione dipende inoltre dall’architettura adottata. Crittografia durante il trasporto, crittografia end-to-end, registrazione delle riunioni, trascrizione automatica e conservazione dei metadati producono livelli di rischio differenti. La valutazione dovrebbe includere anche le applicazioni mobili, i sistemi di notifica e gli eventuali servizi esterni utilizzati per l’autenticazione.

Intelligenza artificiale e cybersecurity: il panorama dei vendor europei

AI e cybersecurity rappresentano i due campi nei quali la sovranità assume maggiore valore strategico. I modelli generativi possono trattare informazioni riservate e incorporare dati aziendali nei processi decisionali. Le piattaforme di sicurezza, a loro volta, possiedono privilegi elevati e visibilità su endpoint, identità, reti e comportamenti degli utenti.

La provenienza europea costituisce un indicatore utile, ma deve essere accompagnata da verifiche sulla proprietà, sui finanziatori, sulla localizzazione dello sviluppo, sulle dipendenze hardware e sulla capacità del cliente di continuare a utilizzare la soluzione in caso di cambio di controllo.

Modelli linguistici trasparenti e infrastrutture di intelligenza artificiale dell’Unione europea

La francese Mistral AI è diventata uno dei principali protagonisti europei dei modelli linguistici, con un’offerta che comprende modelli a pesi aperti e servizi commerciali. La tedesca Aleph Alpha si concentra soprattutto sulle applicazioni enterprise e pubbliche, mentre la francese LightOn sviluppa soluzioni di AI generativa destinate alle organizzazioni.

Queste realtà mostrano che l’Europa possiede competenze avanzate, ma il grado di autonomia varia lungo l’intera filiera. Un modello sviluppato nell’Unione può essere addestrato su acceleratori statunitensi, distribuito tramite un cloud extraeuropeo o integrato con librerie governate fuori dal continente.

Per scegliere una piattaforma AI, il CIO dovrebbe chiedere dove avvengano inferenza e addestramento, se i dati del cliente vengano riutilizzati, quali tecniche consentano di verificare le risposte, come siano gestiti log e prompt e quanto sia semplice trasferire il modello su un’altra infrastruttura.

La trasparenza può essere favorita dai modelli a pesi aperti, ma l’accessibilità dei pesi non equivale automaticamente all’open source e non elimina i rischi. Licenza, documentazione dei dati, possibilità di audit e requisiti computazionali devono essere esaminati insieme. Le AI Factories e l’evoluzione di EuroHPC possono contribuire a ridurre la distanza infrastrutturale che separa i vendor europei dalle Big Tech.

Protezione degli endpoint e gestione delle identità nel quadro del GDPR

L’ecosistema europeo della cybersecurity comprende aziende consolidate e operatori specializzati. La slovacca Eset e la finlandese WithSecure operano nella protezione degli endpoint e nella sicurezza aziendale. Le francesi HarfangLab, Sekoia.io e Wallix coprono, rispettivamente, endpoint detection and response, analisi delle minacce e gestione degli accessi privilegiati. Nel settore dell’identità sono presenti fornitori europei dedicati all’autenticazione forte, alla governance degli account e alla gestione degli accessi.

La conformità al GDPR rappresenta una condizione necessaria, mentre la scelta dovrebbe considerare anche NIS2 e Dora quando applicabili. Vanno esaminate la localizzazione dei Security Operations Center, la provenienza degli aggiornamenti, le modalità di trattamento della telemetria e la possibilità di svolgere audit indipendenti.

L’analisi di ENISA sul mercato della sicurezza cloud evidenzia la relazione tra sviluppo del mercato, certificazioni, requisiti normativi e fiducia nei servizi. Per le aziende, il punto decisivo è mantenere una visibilità sufficiente sulle funzioni affidate al fornitore: esternalizzare la sicurezza non trasferisce la responsabilità finale.

Migrare gradualmente e ridurre il vendor lock-in

Una strategia di sovranità efficace parte dalla conoscenza delle dipendenze esistenti. L’obiettivo iniziale consiste nel sapere quali dati, applicazioni e processi sono legati a ciascun provider, quanto costerebbe trasferirli e quali attività subirebbero l’impatto maggiore in caso di indisponibilità.

La migrazione può quindi procedere per livelli, selezionando le aree nelle quali un’alternativa europea offre un equilibrio credibile tra controllo, maturità e sostenibilità economica. La sostituzione integrale dello stack raramente rappresenta il punto di partenza più efficace.

Valutazione della maturità tecnologica e analisi del rapporto costi-benefici

Il confronto tra fornitori dovrebbe comprendere prestazioni, sicurezza, interoperabilità, solidità finanziaria, disponibilità di competenze e continuità dello sviluppo. Un’azienda giovane può offrire una tecnologia avanzata, ma richiede una valutazione specifica sul rischio industriale. Un operatore più grande può garantire maggiore stabilità, conservando però dipendenze critiche da piattaforme esterne.

Il costo totale comprende licenze, infrastruttura, migrazione dei dati, formazione, adattamento delle applicazioni, assistenza e gestione del periodo di coesistenza. Vanno considerate anche le spese legate all’uscita dal nuovo fornitore. Un’alternativa è realmente sostenibile quando consente all’impresa di conservare la possibilità tecnica e contrattuale di cambiare nuovamente piattaforma.

Il Cloud Sovereignty Framework può essere trasformato in una matrice aziendale. Ogni servizio può ricevere una valutazione relativa a proprietà, giurisdizione, dati, operazioni, supply chain, tecnologia, sicurezza e sostenibilità. I pesi dovrebbero cambiare in base alla criticità del workload: per alcuni sistemi conterà soprattutto la riservatezza, per altri la portabilità o la continuità operativa.

Roadmap operativa per l’integrazione progressiva dei fornitori comunitari

Il primo passaggio consiste nel censire applicazioni, basi dati, identità, integrazioni e contratti. La mappa deve evidenziare i servizi proprietari difficili da sostituire, i formati utilizzati e i volumi da trasferire. Su questa base è possibile classificare i workload per criticità e complessità della migrazione.

La sperimentazione dovrebbe partire da un perimetro delimitato: un nuovo progetto, un archivio documentale, un ambiente di sviluppo o un gruppo di utenti. Il progetto pilota permette di misurare prestazioni, compatibilità e carico di assistenza prima di estendere la soluzione.

La fase successiva riguarda l’architettura. Standard aperti, API documentate, container, strumenti di automazione e gestione separata delle identità facilitano la coesistenza tra più provider. Contratti e capitolati dovrebbero specificare formati di esportazione, tempi di restituzione dei dati, costi di uscita, disponibilità dei log e modalità di cancellazione verificabile.

La migrazione richiede infine un presidio organizzativo. Procurement, ufficio legale, sicurezza, compliance e responsabili delle unità operative devono partecipare alla valutazione insieme all’IT. Le alternative europee alle Big Tech diventano credibili quando la scelta tecnologica si integra con processi, competenze e obiettivi industriali.