Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Digital360 Awards 2025

Contact center, la formazione si digitalizza con SylloTips

Home CIO & Innovation
Indirizzo copiato

La piattaforma integra AI generativa e retrieval intelligente per fornire risposte contestuali e aggiornabili in tempo reale con supervisione umana 

Pubblicato il 4 set 2025
shutterstock_2481137361

SylloTips, software sviluppato per un cliente attivo in ambito contact center e reti di vendita, affronta una delle principali criticità operative delle organizzazioni ad alta intensità relazionale: la gestione e il trasferimento della conoscenza.  

In scenari caratterizzati da elevato turnover, lunghi tempi di formazione e accesso frammentato alle informazioni, SylloTips propone un approccio AI-driven per rendere la conoscenza aziendale accessibile, aggiornata e produttiva.

La piattaforma è multilingua ed è pensata per ridurre i tempi di onboarding, migliorare la coerenza delle risposte e aumentare la produttività degli operatori. Il sistema si integra con ambienti familiari come Microsoft Teams e WhatsApp, e con repository documentali aziendali (SharePoint, Google Drive, Notion), oltre ai CRM esistenti.

Il retrieval intelligente è gestito tramite Elastic Cloud, in ambiente GDPR compliant, mentre la generazione delle risposte contestuali è affidata a modelli di AI generativa (ChatGPT, Anthropic), con supervisione umana per la validazione e l’aggiornamento continuo della knowledge base.

Riduzione dei tempi di formazione e miglioramento della customer experience

Il progetto si è articolato in quattro fasi: Envisioning, Listening, On-the-job adoption e Monitoring, con il coinvolgimento di Champion Experts, project manager e team di adozione. La formazione è stata erogata direttamente sul campo, con sessioni di coaching per facilitare l’integrazione della piattaforma nel flusso operativo quotidiano. Il modello di pricing è basato su abbonamento annuale per utente, con opzioni di storage aggiuntivo.

I benefici ottenuti sono significativi:

  • Riduzione dei tempi di formazione fino al 75%
  • Incremento della produttività del 50%
  • Dimezzamento dei tempi medi di risposta (da 5 a 2,5 minuti)
  • Riduzione degli errori e degli escalation
  • Miglioramento della fluidità e coerenza dell’esperienza cliente

SylloTips si caratterizza per l’integrazione tra AI generativa e supervisione umana, l’accesso alle informazioni tramite interfacce conversazionali e la capacità di adattarsi a diversi settori (retail, telco, banking, e-commerce).

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Artificial Intelligence & Data Analytics”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Aziende

Argomenti

Canali

Speciale Digital Awards e CIOsumm.it

Tutti
Update
Keynote
Round table
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo

Articoli correlati

  • process automation

  • La guida

    Process automation: cos'è l'IPA e come aiuta a ridurre i costi

    03 Set 2025

    di Federico Parravicini

    Condividi
  • Sicurezza cloud

  • ANALISI

    Come bilanciare innovazione e sicurezza nell’era del cloud e dell'AI. Suggerimenti e buone prassi

    03 Lug 2025

    di Annalisa Casali

    Condividi
  • Microservizi API

  • Analisi

    I benefici di un'architettura a microservizi

    25 Feb 2025

    di Pablo Cerini

    Condividi
  • File di configurazione

  • guida

    Le best practice per la gestione dei file di configurazione

    26 Set 2024

    di Gianluca Ferrari - Fonte TechTarget

    Condividi

Articolo 1 di 5