Intelligenza artificiale e competenze: il divario tra giovani e senior

L’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro, ma non senza effetti collaterali. L’automazione dei ruoli junior e l’ondata di pensionamenti mettono a rischio la formazione delle nuove generazioni di professionisti. Serve un patto generazionale. L’analisi di Gartner

Pubblicato il 17 set 2025
Nel dibattito sull’automazione e l’adozione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, l’attenzione si concentra spesso su produttività, efficienza e trasformazione digitale. Ma dietro le metriche aziendali si nasconde una dinamica più sottile e pericolosa: la perdita di continuità generazionale nelle competenze professionali. Con i professionisti più esperti in uscita e i ruoli formativi sempre più automatizzati, le aziende rischiano di trovarsi prive di una generazione intermedia in grado di portare avanti il sapere accumulato. È l’effetto combinato di due fenomeni che avanzano in parallelo: il pensionamento massivo e l’ingresso dell’AI nei ruoli entry-level.

Il problema dei pensionamenti

La forza lavoro globale sta attraversando un mutamento strutturale. Sempre più professionisti altamente qualificati si avvicinano all’età della pensione, e molti di loro sono già in uscita. Questo trend, previsto da anni e noto come “silver tsunami”, sta ora diventando una realtà con effetti tangibili.

Secondo Emily Rose McRae, Senior Director Analyst di Gartner, il problema non risiede solo nel volume di personale che sta per lasciare il mercato del lavoro, ma nel fatto che “molte organizzazioni hanno sperato che la questione si risolvesse da sola, senza un piano di successione strutturato”. Le imprese si trovano oggi a fronteggiare una perdita netta di esperienza, know-how e leadership tacita. Il rischio più immediato è la discontinuità operativa, ma sul lungo periodo si profila un fenomeno ancora più preoccupante: l’interruzione della trasmissione del sapere.

L’AI che rimuove i ruoli formativi

Parallelamente a questa transizione generazionale, l’offerta di posizioni formative per i giovani professionisti si sta restringendo. L’intelligenza artificiale nei lavori d’ingresso sta sostituendo molte delle attività operative che costituivano il terreno di allenamento per sviluppare competenze più avanzate.

McRae spiega che i casi d’uso più efficaci dell’AI, oggi, tendono a collocarsi proprio in quelle aree in cui, fino a ieri, i junior svolgevano compiti ripetitivi ma formativi: raccolta dati, elaborazione preliminare, sintesi di contenuti. “Abbiamo preso pezzi di ruoli entry-level e li abbiamo automatizzati. Ma ora i giovani non hanno più spazio per apprendere: non sono ancora pronti per validare i risultati dell’AI, non hanno l’esperienza necessaria”.

Ciò che in prima battuta sembra un miglioramento di efficienza nasconde un effetto collaterale sostanziale: il venir meno del “campo di prova” necessario a far crescere nuove generazioni di esperti. L’automazione di questi ruoli riduce drasticamente le opportunità di fare errori, ricevere feedback e costruire competenze con gradualità.

L’effetto domino sulla pipeline di esperti

La combinazione tra pensionamenti e mancanza di ruoli intermedi genera una crisi della pipeline di talento esperto.

La questione è tanto più critica quanto più si guarda al medio-lungo periodo. Il mercato non potrà sostenersi assumendo esclusivamente profili senior o reclutando da altre aziende, perché la quantità complessiva di talenti esperti si sta riducendo.

Come osserva McRae, alcune organizzazioni hanno scelto consapevolmente di non investire più sugli entry-level, puntando invece su una strategia aggressiva di attrazione di mid-career talenti, offrendo benefit e retribuzioni competitive. Ma questa strategia è riservata a chi può permettersela. Per tutte le altre aziende, la domanda resta aperta: come colmare il vuoto?

Il rischio più grave non è solo la scarsità di personale, ma l’erosione strutturale della capacità di formare nuova expertise. La crisi non riguarda quindi solo il presente, ma il futuro stesso delle competenze professionali.

Strategie: formazione interna, crescita, mentorship

Rispondere a questa sfida richiede uno spostamento intenzionale delle risorse verso la crescita interna. L’intelligenza artificiale può coesistere con lo sviluppo dei talenti, ma ciò richiede una progettazione precisa: non basta rimuovere il lavoro operativo, bisogna sostituirlo con attività formative reali.

Gartner suggerisce di riformulare i percorsi entry-level in modo da garantire comunque occasioni di apprendimento progressivo. Ad esempio, se l’AI si occupa dell’elaborazione iniziale, ai giovani professionisti possono essere assegnati compiti di supervisione guidata, affiancamento, reverse engineering. Allo stesso tempo, è fondamentale preservare e strutturare la trasmissione di conoscenze dai senior verso le nuove generazioni, prima che il capitale umano vada disperso definitivamente.

Questo significa rafforzare i programmi di mentorship, integrare le competenze soft nei percorsi di crescita e riconoscere il valore della formazione informale. Significa anche ridurre il turn over nei ruoli chiave, per evitare la perdita prematura di quei professionisti che oggi rappresentano il ponte tra vecchie e nuove competenze.

La relazione tra intelligenza artificiale e professioni non può essere vista solo in termini di sostituzione o efficienza. Deve includere una visione strategica della crescita professionale, delle carriere e della sostenibilità del capitale umano nel lungo periodo.

Come conclude McRae: “Non basta automatizzare: bisogna capire cosa accade dopo. L’AI sta togliendo ai giovani l’occasione di diventare esperti. Serve un nuovo patto generazionale, progettato a monte”.

Mattia Lanzarone

Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali

Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo

Articoli correlati

  • octopus energy

  • Digital360 Awards 2025

    Una piattaforma unica per la gestione operativa nel settore energetico: il caso Octopus Energy

    15 Set 2025

    Condividi
  • agile project management

  • Project management

    I vantaggi del Project Management Agile per le aziende

    25 Ago 2025

    di Federico Parravicini

    Condividi
  • Konica Minolta Amundi SGR

  • Digital360 Awards 2025

    Automazione documentale e AI: il “Protocollo Intelligente” di Konica Minolta

    14 Ago 2025

    Condividi
  • decisioniai

  • CIO & management

    Decisioni sotto pressione: evitare la paralisi e costruire antifragilità

    13 Ago 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi

