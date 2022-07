Mia-FinTech per il finance: evolvi in una moderna fintech company

Il settore finanziario si confronta oggi con consumatori sempre più esigenti rispetto alla fruizione di servizi digitali su diversi canali, e all’esperienza di utilizzo di applicazioni che secondo le loro aspettative devono essere sempre più complete, integrate e semplici da utilizzare. Per questo motivo, banche e istituti finanziari devono essere in grado di accelerare il tempo di rilascio di nuovi prodotti sul mercato, siano essi creati internamente all’azienda stessa o costruiti in collaborazione con partner esterni. La tecnologia ricopre un ruolo fondamentale per rispondere all’esigenza di rapidità, flessibilità e performance elevate nello sviluppo di nuovi servizi digitali integrati. Mia-FinTech, grazie alla sua tecnologia all’avanguardia basata sull’esperienza maturata da Mia-Platform nel settore finanziario, supporta banche, istituti finanziari e aziende del mondo fintech a sviluppare ed erogare servizi digitali in modo veloce e scalabile ed evolvere verso l’Open Finance e Open Data Economy grazie a API, microservizi e Fast Data.

Il cuore dell’innovazione della value proposition di Mia-FinTech risiede nel suo approccio modulare, che si fonda su un Catalogo di Acceleratori pronti all’uso specifici per il settore finanziario, riutilizzabili e componibili, per costruire nuovi servizi e applicazioni digitali con minori costi e tempi di delivery.

Bruno Natoli, CEO e Co-Founder di Mia-FinTech, racconta obiettivi, soluzioni e progetti di successo di Mia-FinTech, che si sta già affermando come partner di riferimento per l’evoluzione digitale di diversi attori del settore finanziario.