Employee Wallet: la soluzione InfoCert per la gestione delle credenziali professionali

InfoCert ha collaborato con una grande utility italiana attiva nella gestione della rete elettrica per implementare una soluzione di identità digitale basata su Verifiable Credentials.

Il progetto, denominato Employee Wallet, consente ai dipendenti di gestire in modo sicuro e conforme le proprie credenziali professionali, abilitando l’accesso controllato a sistemi aziendali e servizi integrati.

La soluzione si fonda sull’architettura EUDI Wallet, in linea con il regolamento eIDAS 2.0, e adotta un modello Issuer–Holder–Verifier: l’azienda emette le credenziali, il dipendente le conserva nel proprio wallet digitale, e i sistemi aziendali ne verificano la validità. Il sistema supporta l’identificazione forte tramite SPID, CIE o biometria AI, e integra funzionalità di firma qualificata e audit completo delle interazioni.

Sicurezza operativa e scalabilità applicativa

Il progetto è stato sviluppato in circa sei mesi, coinvolgendo team IT, compliance, sicurezza e operations. Le fasi principali hanno incluso la definizione delle credenziali da certificare (es. tecnico alta tensione, responsabile d’impianto), la configurazione del nodo Issuer, l’enrollment sicuro degli utenti e l’integrazione con le piattaforme aziendali di messaggistica e gestione accessi.

La soluzione è stata implementata in modalità as-a-service, senza modifiche infrastrutturali. Tra i benefici ottenuti: certezza dell’identità in ogni accesso, riduzione del rischio operativo, gestione distribuita delle credenziali con aggiornamento in tempo reale, e piena compliance con i requisiti normativi.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Business Application”.