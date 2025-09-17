Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Digital360 Awards 2025

Employee Wallet: la soluzione InfoCert per la gestione delle credenziali professionali

Il sistema consente l’identificazione certa dei dipendenti e l’accesso controllato alle risorse: l’azienda emette le credenziali, il dipendente le conserva nel proprio wallet digitale e i sistemi aziendali ne verificano la validità 

Pubblicato il 17 set 2025
Employee Wallet

InfoCert ha collaborato con una grande utility italiana attiva nella gestione della rete elettrica per implementare una soluzione di identità digitale basata su Verifiable Credentials.  

Il progetto, denominato Employee Wallet, consente ai dipendenti di gestire in modo sicuro e conforme le proprie credenziali professionali, abilitando l’accesso controllato a sistemi aziendali e servizi integrati.

La soluzione si fonda sull’architettura EUDI Wallet, in linea con il regolamento eIDAS 2.0, e adotta un modello Issuer–Holder–Verifier: l’azienda emette le credenziali, il dipendente le conserva nel proprio wallet digitale, e i sistemi aziendali ne verificano la validità. Il sistema supporta l’identificazione forte tramite SPID, CIE o biometria AI, e integra funzionalità di firma qualificata e audit completo delle interazioni.

Sicurezza operativa e scalabilità applicativa

Il progetto è stato sviluppato in circa sei mesi, coinvolgendo team IT, compliance, sicurezza e operations. Le fasi principali hanno incluso la definizione delle credenziali da certificare (es. tecnico alta tensione, responsabile d’impianto), la configurazione del nodo Issuer, l’enrollment sicuro degli utenti e l’integrazione con le piattaforme aziendali di messaggistica e gestione accessi.

La soluzione è stata implementata in modalità as-a-service, senza modifiche infrastrutturali. Tra i benefici ottenuti: certezza dell’identità in ogni accesso, riduzione del rischio operativo, gestione distribuita delle credenziali con aggiornamento in tempo reale, e piena compliance con i requisiti normativi.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Business Application”. 

Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Etica dell'innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Business Process Augmentation: dall'RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Sistemi digitali potenziati: l'intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell'era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
BANI: che cos'è e come l'AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l'infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l'evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
