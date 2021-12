Cloud e Business Analytics, qual è la strada giusta per diventare una Intelligent Enterprise | ZeroUno

È necessario imparare ad usare efficacemente i propri dati per poter ottenere i risultati desiderati più rapidamente e con meno rischi. Ciò si traduce in decisioni strategiche tempestive e data driven, miglioramento di processi e performance e aumento della produttività. Diventare una Intelligent Enterprise oggi è quasi una scelta obbligata dalle condizioni e dalla velocità con cui evolve il mercato. Il passaggio al cloud può favorire questa trasformazione rendendo più agile ed efficace l’utilizzo dei Business Analytics ma per far sì che tale cambiamento non impatti sulla business continuity e sul livello di produttività aziendale è essenziale trovare strumenti tecnologici innovativi che accompagnino l’imprenditore e il suo team in questo percorso. Con Federico Pontoglio, Manager di Qintesi, in questo podcast ideato da IT-Link e Qintesi in collaborazione con Digital360, esploriamo le diverse opportunità offerte dal mercato comprendendo come coglierle senza perdere l’attimo

