Il valore della data governance per il CIO: meno debito tecnico, più velocità di esecuzione

Nel precedente approfondimento abbiamo visto come comunicare il valore della data governance al board, traducendolo in impatti su profitti e perdite, Risk Management e produttività – ovvero nel linguaggio di CEO e CFO. Una volta superato questo primo passaggio, la domanda che resta aperta è molto più operativa: dove si materializza davvero quel valore?

La risposta non sta più nelle presentazioni o nei framework, ma nei processi aziendali. È qui che la data governance smette di essere una leva “da raccontare” e diventa una leva “da misurare”, perché i suoi effetti emergono direttamente nei costi, nei tempi e nella capacità di esecuzione.

Quando si entra in questa dimensione, si cambia prospettiva: non si tratta più solo di giustificare un investimento, ma di capire come il miglior governo dei dati incide sulla struttura dei costi operativi, separando ciò che è ricorrente da ciò che esplode in modo imprevisto.

In molte aziende, la differenza emerge separando i costi “run” (ricorsivi), che si ripetono, per gestire incoerenze e duplicazioni, dai costi “change” che esplodono quando serve remediation rapida dopo un incidente o quando un’iniziativa deve ripartire perché i dati non reggono il caso d’uso previsto. È lo stesso pragmatismo che molte organizzazioni applicano alla gestione dei costi cloud: monitorare consumi, ridurre sovradimensionamenti, spegnere ciò che non serve. Il punto è che, senza data governance, l’efficienza ottenuta a livello infrastrutturale viene spesso assorbita a valle da riconciliazioni e correzioni continue.

Tradotto: dopo aver spiegato perché la data governance conta, è il momento di vedere dove e come genera impatti economici concreti.

Il valore della data governance: eliminare silos e duplicazioni

Il primo rubinetto su cui intervenire è la riduzione dei costi dei data silos. I silos generano copie ridondanti di dataset, pipeline duplicate e trasformazioni ripetute ma, soprattutto, moltiplicano il tempo necessario per capire quale informazione sia quella giusta. In pratica, il costo non è solo storage o licenze: è manutenzione, controllo e rework che ricade su IT, controlling e funzioni di business.

Il valore della data governance riduce questo costo quando introduce unaownership chiara sui domini, definizioni e metadati condivisi, e criteri per certificare dataset e report. È anche una risposta diretta alla frammentazione applicativa: se l’integrazione è la partita vera, la governance è ciò che impedisce di pagare infinite volte lo stesso lavoro di riconciliazione.

Il valore della data governance: ridurre i rischi operativi e di cybersecurity

Da qui il discorso si sposta, inevitabilmente, sulla relazione tra cybersecurity e data governance, perché un incidente è un evento finanziario prima ancora che tecnico.

Uno studio IBM riporta che il ciclo di vita medio globale delle violazioni (identificazione e contenimento) è sceso a 241 giorni e che l’uso estensivo di AI e automazione riduce mediamente la durata del ciclo di 80 giorni, oltre ai risparmi medi di 1,9 milioni di dollari. Nel dettaglio del focus Italia, IBM indica un MTTI (il tempo medio di rilevazione di un’incidente di sicurezza) che passa da 155 a 109 giorni con l’adozione estensiva di AI e security automation, e tempi di contenimento medi che passano da 60 a 40 giorni.

Il DBIR 2025 di Verizon aggiunge una fotografia dei vettori iniziali: abuso di credenziali al 22% e sfruttamento di vulnerabilità al 20%.

Il report indica anche il ransomware presente nel 44% dei breach, con una crescita del 37% rispetto all’anno precedente, e un coinvolgimento di terze parti arrivato al 30%.

In questo scenario, la data governance non è una “cornice” ma ciò che abilita classificazione delle informazioni, segregazione degli accessi e tracciabilità delle operazioni, cioè il minimo per definire perimetro e priorità di protezione.

Nel contesto europeo, la spinta sulla resilienza trova riscontro nell’ENISA Threat Landscape 2025, che analizza 4.875 incidenti nel periodo 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025 con un’impostazione più threat-centrica, coerente con la crescente attenzione dei board verso continuità operativa e supply chain digitale.

Tradurre il governo dei dati in KPI finanziari

Se l’obiettivo è finanziare il programma e governarlo nel tempo, il valore della data governance deve essere tradotto nel linguaggio dei KPI. Senza misure, resta un insieme di principi; con misure, diventa un programma con baseline, target e accountability. E anche un modo per tenere a bada l’hype, soprattutto quando AI e agenti spingono sperimentazioni rapide e costi variabili.

Un segnale utile arriva dal mercato dell’AI agentica: uno studio Gartner condotto su 3.412 partecipanti indica che il 19% delle organizzazioni ha effettuato investimenti significativi, il 42% ha investito con prudenza, l’8% non ha investito e il restante 31% è attendista o incerto rispetto all’impiego di agenti AI. Gartner stima, inoltre, che il 40% dei progetti con agenti autonomi potrebbe essere cancellato entro il 2027 a causa di costi elevati, valore di business poco chiaro e rischi tecnici e organizzativi. In un contesto come questo, KPI e governance non sono un orpello: sono il filtro che separa la sperimentazione dall’investimento.

La qualità dei dati come metrica di fiducia

Il primo blocco deve collegare qualità a costo. KPI come data quality score e cost of poor data quality permettono di tradurre la qualità del dato in euro e ore, trasformando un problema tecnico in un costo ricorrente eliminabile.

La logica degli SLA sulla qualità dei dati, usata come metrica di fiducia, aiuta perché definisce livelli attesi e scostamenti, riducendo dipendenza da controlli manuali ex post.

Data quality score per dominio : percentuale di record conformi a regole di accuratezza e completezza su domini “materiali” per bilancio e operations.

: percentuale di record conformi a regole di accuratezza e completezza su domini “materiali” per bilancio e operations. Cost of poor data quality : ore di riconciliazione e rework moltiplicate per costo orario, più I costi diretti associati a errori e correzioni operative.

: ore di riconciliazione e rework moltiplicate per costo orario, più I costi diretti associati a errori e correzioni operative. Copertura di ownership: quota di dataset critici con owner e steward nominati, perché l’accountability riduce escalation e ambiguità.

È un modo concreto per parlare di impatti economici e valore della data governance con il CFO: non benefici “diffusi”, ma attività ripetitive che si possono spegnere e sorprese contabili che si possono ridurre.

Misurare l’adozione dell’organizzazione e la produttività

La qualità tecnica, da sola, non basta: se l’organizzazione continua a lavorare con copie locali e scorciatoie, la governance resta un esercizio di stile. Per questo il secondo blocco deve misurare adozione e produttività, ovvero quanto la governance entra nel modo di lavorare e quanto migliora l’esperienza digitale delle persone.

Adoption rate : quota di utenti business che usano dataset certificati e consultano glossari e cataloghi invece di moltiplicare copie.

: quota di utenti business che usano dataset certificati e consultano glossari e cataloghi invece di moltiplicare copie. Time-to-data : tempo medio per trovare un dato affidabile su use case reali, misurato prima e dopo l’introduzione di definizioni e metadati.

: tempo medio per trovare un dato affidabile su use case reali, misurato prima e dopo l’introduzione di definizioni e metadati. Riduzione delle ore di data preparation: differenza misurata su ruoli chiave come controlling e analyst, dove si consuma la produttività “invisibile”.

Queste metriche sono coerenti anche con l’evoluzione verso gli agenti AI: l’esperienza di mercato indica che agenti e automazione funzionano quando processi e use case sono progettati con chiarezza e quando i dati sono curati e sicuri. In caso contrario, il rischio è ottenere l’opposto dell’efficienza, alimentando costi variabili e aree non governate come la shadow AI.

Casi reali di valore della data governance: esempi di business outcome

A questo punto la domanda del board è inevitabile: quali risultati si possono vedere, in scenari reali, senza aspettarsi scorciatoie. Gli esempi mostrano come la data governance diventi un abilitatore di velocità, controllo e produttività in organizzazioni dove applicazioni e dati sono distribuiti.

Scenario 1: cloud, integrazione e velocità di delivery

Un primo scenario riguarda la velocità di delivery resa possibile dal cloud quando esiste una base di integrazione e responsabilità: nel passaggio a SAP RISE, l’attivazione di un modulo MES è descritta come un’operazione di pochi minuti, contro settimane di attività tipiche di ambienti tradizionali.

Il punto non è “il cloud è più veloce” in astratto, ma che la velocità diventa sostenibile solo se si governa il dato lungo la catena che collega produzione, supply chain e reporting direzionale.

Scenario 2: Agentic AI in modo mirato e controllato

Un secondo scenario è l’adozione di Agentic AI in modo mirato e controllato: un percorso di evoluzione dalla GenAI a un’architettura ad agenti ha portato prima a un chatbot per gli operatori booking, semplificando l’accesso alle informazioni in fase di prenotazione e creando le condizioni per orchestrare agenti specializzati per reparti diversi. Qui la governance è il prerequisito: dati di qualità e permessi definiti con rigore, perché gli agenti operano in continuo e possono, in teoria, accedere a qualunque informazione.

Scenario 3: customer service, CRM e knowledge base

Un terzo scenario, vicino al customer service, riguarda agenti nel CRM per guidare distributori e clienti verso una knowledge base e risolvere in autonomia problemi di assistenza, con escalation a ticket quando necessario.

Il valore è misurabile in tempi di risoluzione e carico ridotto sul supporto, ma dipende dalla capacità di governare contenuti e dati di prodotto come asset evitando versioni non allineate che generano errori e reclami.

Scenario 4: FinOps, multicloud e sostenibilità della spesa

Infine, quando il tema è sostenibilità della spesa, il valore della data governane può essere tradotto nell’adozione di un approccio FinOps al multicloud che riprende la stessa disciplina operativa: monitorare consumi, ridurre sovradimensionamenti e spegnere ciò che non serve, con attenzione ai costi variabili che l’AI può introdurre. Un caso di mercato che unisce FinOps e AI, con un taglio orientato alla leadership più che alla sola ottimizzazione tecnica, è descritto nella case history su FinOps e AI per innovare la gestione del multicloud. In tutti questi esempi, il filo conduttore resta lo stesso: governance dei dati come leva per trasformare tecnologia in risultati, con un linguaggio che collega processi e numeri.