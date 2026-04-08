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Data mesh e data fabric alla prova dell’AI: governare i dati senza rallentare l’innovazione

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Quando l’intelligenza artificiale passa dai proof-of-concept alla produzione, emergono limiti strutturali nella gestione dei dati: qualità incerta, accessi lenti e responsabilità frammentate. Data mesh e data fabric rappresentano due approcci complementari per rendere i record affidabili, tracciabili e riusabili su scala

Pubblicato il 8 apr 2026
data-mesh
Credits: Shutterstock

L’adozione dell’intelligenza artificiale (in particolare quella dell’AI generativa e i casi d’uso di decision intelligence) sta mettendo in forse un presupposto che molte organizzazioni davano per acquisito: “i dati ci sono, basta collegarli”.

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