Interrogazione dati in linguaggio naturale: la soluzione Text2SQL di The Information Lab

The Information Lab ha sviluppato una soluzione di interrogazione dati in linguaggio naturale, progettata per democratizzare l’accesso alle informazioni aziendali.

Il progetto nasce dall’esigenza di abilitare utenti business – privi di competenze tecniche – a consultare database aziendali in autonomia, riducendo il carico operativo sui team IT e accelerando i processi decisionali.

La soluzione, basata su Knime (piattaforma open source per data analytics) e ChatGPT, consente di formulare domande in linguaggio naturale, anche in modalità multilingua, e ottenere risposte sotto forma di visualizzazioni dinamiche.

Il sistema genera query SQL in modo automatico, le esegue in base ai permessi utente e restituisce i risultati in una Data App interattiva, senza esporre dati grezzi ai modelli AI esterni.

Architettura modulare, sicurezza e scalabilità

Il progetto si distingue per un’architettura modulare e database-agnostica, eseguibile in locale o su server, e per un approccio orientato alla sicurezza: nessun dato viene inviato ai modelli generativi, che operano solo sulla struttura del database. La visibilità è personalizzata in base ai ruoli utente, con suggerimenti contestuali che migliorano l’esperienza e riducono il rischio di errori.

Il flusso operativo si articola in quattro fasi: lettura della struttura del database, generazione della query, esecuzione e visualizzazione. Il prototipo è stato sviluppato in una settimana, con costi contenuti grazie all’uso di tecnologie open source. L’unica voce di spesa variabile è legata all’utilizzo delle API OpenAI.

I benefici ottenuti includono:

Accesso ai dati in autonomia, senza necessità di conoscere SQL

Riduzione dei tempi di risposta e del carico sul team data

Supporto a decisioni rapide e data-driven

Esperienza utente fluida, intuitiva e multilingua

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Artificial Intelligence & Data Analytics”.