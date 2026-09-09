Una telecamera sulla torretta osserva il tratto di mare davanti alla spiaggia. Il software segue gli spostamenti delle persone e prova a distinguere una normale nuotata o un gioco in acqua da un comportamento che merita l’attenzione del bagnino. Se l’indice di rischio supera una determinata soglia, scatta un avviso.
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L’AI sale sulla torretta dei bagnini: computer vision per individuare i rischi in mare
Var Group, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo sperimentano AI Beach Safety, un sistema che analizza le immagini delle telecamere e segnala ai soccorritori comportamenti potenzialmente anomali
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